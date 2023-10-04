Pixel 8 та інші пристрої: Google презентувала низку ґаджетів і випустила Android 14 (ФОТО/ВІДЕО)

Компанія Google провела презентацію, в рамках якої представила смартфони Pixel 8 і Pixel 8 Pro, смарт-годинник Pixel Watch 2, навушники Pixel Buds Pro в нових кольорах, а також оголосила про реліз операційної системи Android 14.

Google Pixel 8 і 8 Pro

Як пише GSMArena, основною зміною у новій лінійці Pixel став чип Tensor G3, виготовлений за 4-нанометровим процесом Samsung.

Pixel 8 отримав 8 ГБ оперативної пам’яті, тоді як Pro-версія має 12 ГБ. Обидва смартфони захищені від води та пилу за стандартом IP68 і мають функцію розблокування за допомогою обличчя та відбитка пальця.

Звичайний Pixel 8 трохи легший і менший за свого попередника завдяки переходу на 6,2-дюймовий дисплей із роздільною здатністю FHD+ (в Pixel 7 діагональ становила 6,3 дюйма). Максимальна яскравість дисплея становить 2000 ніт, а частота оновлення – 120 Гц.

У Pixel 8 Pro – 6,7-дюймовий OLED-дисплей QHD+ LTPO на 120 Гц з максимальною яскравістю 2400 ніт.

Google Pixel 8. Фото: Google Google Pixel 8. Фото: Google Google Pixel 8. Фото: Google Google Pixel 8. Фото: Google

Що стосується камер, то Pixel 8 оснастили 50-мегапіксельним основним датчиком із 8-кратним цифровим зумом, 12-мегапіксельним надишрококутним обʼєктивом із автофокусом і функціями макрозйомки, а також селфі-камерою на 10,5 МП.

"Старший" варіант із лінійки має ширококутний датчик на 50 МП з оптичною стабілізацією зображення, 48-мегапіксельну надширококутну камеру й 48-мегапіксельний телеобʼєктив із 5-кратним оптичним і 30-кратним цифровим зумом. На фронтальній стороні смартфона розміщена камера для селфі на 10,5 МП із широким полем огляду.

Поруч із камерами в Pixel 8 Pro є новий датчик температури шкіри.

Ємність акумулятора в Pixel 8 становить 4575 мА·год, батарея підтримує дротову зарядку потужністю 27 Вт і бездротову на 18 Вт. Pixel 8 Pro отримав акумулятор на 5050 мА·год, підтримку дротової зарядки на 30 Вт і бездротової на 23 Вт.

Google Pixel 8 Pro. Фото: Google Google Pixel 8 Pro. Фото: Google Google Pixel 8 Pro. Фото: Google Google Pixel 8 Pro. Фото: Google

Pixel 8 представлено в кольорах Hazel (сірий), Obsidian (чорний) та Rose (бежевий), тоді як Pro випустили у відтінках Bay (синій), Obsidian (чорний) та Porcelain (бежевий, але інший варіант порівняно зі звичайним Pixel 8).

Pixel Watch 2

Новий годинник Pixel Watch оснастили процесором Snapdragon W5+ Gen 1 в поєднанні з 2 ГБ оперативної пам’яті.

Акумулятор пристрою має 306 мА·год ємності (незначне збільшення порівняно з 294 мА·год у першому Pixel Watch). Google обіцяє 24-годинний термін служби батареї, навіть якщо ввімкнено режим Always On Display. 30 хвилин зарядки буде достатньо для 12 годин використання.

Зовнішній вигляд Pixel Watch 2 ідентичний торішній моделі. Також незмінним залишився розмір – 41 мм. Однак є деякі нововведенні, такі як викоистання більш міцного скла та 100% переробленого алюмінію.

Круглий 1,2-дюймовий OLED-дисплей має роздільну здатність 384 x 384 пікселів, що є меншим порівняно з 450 x 450 пікселів в оригінальному годиннику, але має краще зберігати енергію.

Як і попередник, Pixel Watch 2 оснащений оптичними датчиками пульсу та рівня кисню в крові. Однак під час інтенсивних вправ новий багатопроменевий датчик на 40% точніший за старий однопроменевий.

Годинник відстежуватиме рівень стресу й може надати детальний звіт про якість сну, який тепер включатиме вимірювання температури шкіри.

Pixel Watch 2. Фото: Google Pixel Watch 2. Фото: Google Pixel Watch 2. Фото: Google

Крім того, існує нова функція екстреного обміну даними, завдяки якій користувач може надіслати місцезнаходження групі довірених контактів. Також можна встановити таймер щодо того, скільки часу необхідно людині на безпечне повернення додому. Якщо час сплине, місцезнаходження власника годинника буде надіслано автоматично.

Ґаджет має рейтинг 5ATM/IP68, тому він пилонепроникний і підходить для плавання в басейнах.

Google Pixel Watch 2 у США коштуватиме 350 доларів за модель із Bluetooth і в 400 доларів за варіант із LTE. За додаткові 50-60 доларів можна придбати інший ремінець.

Також Google випустила новий зарядний пристрій для годинників за 30 доларів.

Pixel Buds Pro

Скориставшись презентацією смартфонів і годинника, Google представила два нові кольори Pixel Buds Pro – Porcelain і Blue, які відповідають новому Pixel 8 Pro.

Ціна на вкладиші залишилася незмінною – 199,99 доларів. Збереглися й характеристики.

Pixel Buds Pro. Фото: Google Pixel Buds Pro. Фото: Google Pixel Buds Pro. Фото: Google Pixel Buds Pro. Фото: Google

Навушники мають 11-міліметровий драйвер, 6-ядерний аудіопроцесор і використовують спеціальні алгоритми для усунення шуму. Крім того, наявна функція під назвою Silent Seal для адаптації до форми вух, щоб максимізувати шумопоглинання.

У режимі активного шумозаглушення Pixel Buds Pro мають до 7 годин автономної роботи, без нього – до 11. Футляр забезпечує до 20 годин прослуховування при ввімкненому активному шумопоглинанні, при вимкненому – до 31 години, а також підтримує бездротову зарядку.

Android 14

Разом із новими ґаджетами було анонсовано про реліз Android 14. Першими смартфонами із цією ОС стали саме Google Pixel 8 i 8 Pro.

TechCrunch зазначає, що на інших пристроях система почне розгортатися пізніше цього року.

Android 14 пропонує нові параметри налаштувань, спеціальні можливості тощо.

Основні нововведення включають перемикання між шпалерами для швидкого внесення змін до того, що ви хочете бачити спершу, і більш просте встановлення спеціальних ярликів на екрані блокування. Є й нові шаблони шрифтів, віджетів, кольорів тощо.

Також Google використовує штучний інтелект для внесення змін до екрана блокування залежно від поточної ситуації в користувача. Наприклад, якщо в регіоні, де перебуває власник пристрою, погана погода, віджет погоди на екрані блокування стане більш помітним.