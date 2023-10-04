Samsung представила нову лінійку FE: смартфон, планшети й навушники (ФОТО)

Компанія Samsung презентувала в Сеулі низку нових пристроїв Fan Edition: смартфон Galaxy S23 FE, планшети Galaxy Tab S9 FE й Galaxy Tab S9 FE+, а також навушники Galaxy Buds FE. Про це пише Gizmochina.

Samsung Galaxy S23 FE

Galaxy S23 FE оснащений 6,4-дюймовим FHD+ AMOLED-дисплеєм із максимальною частотою оновлення в 120 Гц і датчиком відбитків пальців на ньому.

Товщина смартфона становить 8,2 мм, вага – 209 грамів. Як і S23, пристрій має рейтинг водонепроникності IP68 й алюмінієву рамку. Що стосується скла, то в S23 FE йдеться про Corning Gorilla Glass 5, тоді як флагман має Corning Gorilla Glass Victus 2.

В одних регіонах пристрій постачатиметься з процесором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, а в інших – із Samsung Exynos 2200 SoC.

Samsung Galaxy S23 FE. Фото: Samsung Samsung Galaxy S23 FE. Фото: Samsung Samsung Galaxy S23 FE. Фото: Samsung Samsung Galaxy S23 FE. Фото: Samsung Samsung Galaxy S23 FE. Фото: Samsung Samsung Galaxy S23 FE. Фото: Samsung

Смартфон пропонуватиметься з 8 ГБ оперативної пам’яті та зі 128 або 256 ГБ основної. Він має акумулятор на 4500 мА·год, який підтримує швидку зарядку потужністю 25 Вт, бездротову зарядку та реверсивну бездротову зарядку. За допомогою дротової швидкої зарядки акумулятор може зарядитися на 50% за 30 хвилин.

Тилова камера складається з 50-мегапіксельного основного, 12-мегапіксельного надширококутного датчиків, а також із 8-мегапіксельного телеобʼєктива. Спереду є 10-мегапіксельна селфі-камера.

Працюватиме S23 FE на Android 13 із оболонкою One UI 5.1. Samsung обіцяє чотири роки оновлень Android і пʼять років оновлень безпеки.

Ґаджет представлено в м’ятному, кремовому, графітовому та фіолетовому відтінках. Ціна на смартфон у США стартуватиме від 599 доларів, а продажі розпочнуться з 5 жовтня.

Samsung Galaxy Tab S9 FE й Samsung Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S9 FE оснастили 10,9-дюймовим рідкокристалічним дисплеєм WQXGA (замість Dynamic AMOLED 2X на Galaxy Tab S9) із частотою оновлення в 90 Гц. Своєю чергою Galaxy Tab S9 FE+ постачатиметься з 12,4-дюймовим екраном. Обидва пристрої мають рейтинг IP68.

Всередині планшети отримали процесор Exynos 1380. Стандартний Tab S9 FE доступний з 6 або 8 ГБ пам’яті та зі 128 або 256 ГБ основної пам’яті, тоді як Tab S9 FE+ – із 8 чи 12 ГБ оперативної та 128 або 256 ГБ основної пам’яті. Обидва планшети підтримують MicroSD-карти до 1 ТБ.

Samsung Galaxy Tab S9 FE й Samsung Galaxy Tab S9 FE+. Фото: Samsung Samsung Galaxy Tab S9 FE й Samsung Galaxy Tab S9 FE+. Фото: Samsung Samsung Galaxy Tab S9 FE й Samsung Galaxy Tab S9 FE+. Фото: Samsung Samsung Galaxy Tab S9 FE й Samsung Galaxy Tab S9 FE+. Фото: Samsung

Tab S9 FE отримав один 8-мегапіксельний тиловий датчик і 12-мегапіксельну фронтальну камеру. Тоді як "старша" версія постачається з 8-мегапіксельними основним й ультрашироким обʼєктивами. Tab S9 FE+ також містить 12-мегапіксельну камеру для селфі.

Ємність акумулятора в S9 FE становить 8000 мА·год, а в S9 FE – 10090 мА·год. І перший, і другий варіанти підтримують швидку зарядку на 45 Вт.

Новинки випускають у м’ятному, сріблястому, сірому й лавандовому кольорах. Ціни починаються від 449 доларів.

Samsung Galaxy Buds FE

Для Samsung Galaxy Buds FE виробник обіцяє розширені функції контролю звуку. Зокрема, передбачене активне шумозаглушення.

Чистоту звʼязку має забезпечити вдосконалена система з трьома мікрофонами й глибока нейронна мережа на основі штучного інтелекту, яка мінімізує фоновий шум під час дзвінків.

Samsung Galaxy Buds FE. Фото: Samsung Samsung Galaxy Buds FE. Фото: Samsung Samsung Galaxy Buds FE. Фото: Samsung

Зарядки навушників вистачить, щоб відтворювати звук до 8,5 годин. Футляр забезпечує зарядку на 30 годин прослуховування.

Пристрій оснащено портом USB-C і має рейтинг водонепроникності IPX2.

У США Samsung Galaxy Buds FE графітового й білого кольорів коштуватимуть 99,99 доларів. Продажі стартують із 10 жовтня.