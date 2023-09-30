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Дизайн Samsung Galaxy S24 розкрито: в мережі опублікували рендери лінійки (ФОТО)
Рендери флагманської лінійки Samsung Galaxy S24, випуск якої очікується в першому кварталі 2024 року, зʼявилися в мережі.
Відповідні знімки S24, S24+ та S24 Ultra від інсайдера Стіва Хеммерстоффера (OnLeaks) опублікували сайти Smartprix і Giznext.
Samsung Galaxy S24
Дизайн передньої панелі S24 схожий на його попередника. Діагональ екрана, як очікується, становитиме 6,17 дюйма. Однак є помітні зміни в бічних рамках, адже використано плоску конструкцію.
Крім того, видно, що UWB-антена розміщена збоку. А рамки навколо екрана помітно зменшилися.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Задня панель смартфона також схожа на ту, яку має S23. На рендерах видно три камери й світлодіодний спалах.
Передбачається, що ґаджет матиме розміри в 147 x 70,5 x 7,6 мм.
Samsung Galaxy S24+
Знімки Samsung Galaxy S24+ також демонструють плоску рамку. Ймовірно, вона буде зроблена з алюмінію.
Судячи з рендерів, Samsung перемістить спалах на задній панелі.
Як пише Giznext, смартфон матиме розміри 158,5 x 75,9 x 7,75 мм. Пристрій виглядає трохи меншим, але ширшим порівняно з його попередником. Діагональ S24+ буде на рівні 6,7 дюйма.
Samsung Galaxy S24 Ultra
Galaxy S24 Ultra, як і його попередник, отримає 6,8-дюймовий екран, однак, схоже, що Samsung досягла значних успіхів у зменшенні розміру рамки навколо нього. Дисплей матиме роздільну здатність WQHD+.
Як і в двох вищеописаних ґаджетах, UWB-антена в S24 Ultra буде на правій стороні.
Що стосується розмірів, то це буде приблизно 162,3 x 79 x 8,7 мм, що робить смартфон трохи коротшим, але ширшим за Galaxy S23 Ultra. Очікується, що завдяки титановій рамці пристрій стане на 1 г легшим і важитиме 233 грами.