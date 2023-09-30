Дизайн Samsung Galaxy S24 розкрито: в мережі опублікували рендери лінійки (ФОТО)

Рендери флагманської лінійки Samsung Galaxy S24, випуск якої очікується в першому кварталі 2024 року, зʼявилися в мережі.

Відповідні знімки S24, S24+ та S24 Ultra від інсайдера Стіва Хеммерстоффера (OnLeaks) опублікували сайти Smartprix і Giznext.

Samsung Galaxy S24

Дизайн передньої панелі S24 схожий на його попередника. Діагональ екрана, як очікується, становитиме 6,17 дюйма. Однак є помітні зміни в бічних рамках, адже використано плоску конструкцію.

Крім того, видно, що UWB-антена розміщена збоку. А рамки навколо екрана помітно зменшилися.

Samsung Galaxy S24. Рендер: OnLeaks x Smartprix Samsung Galaxy S24. Рендер: OnLeaks x Smartprix Samsung Galaxy S24. Рендер: OnLeaks x Smartprix

Задня панель смартфона також схожа на ту, яку має S23. На рендерах видно три камери й світлодіодний спалах.

Передбачається, що ґаджет матиме розміри в 147 x 70,5 x 7,6 мм.

Samsung Galaxy S24+

Знімки Samsung Galaxy S24+ також демонструють плоску рамку. Ймовірно, вона буде зроблена з алюмінію.

Судячи з рендерів, Samsung перемістить спалах на задній панелі.

Як пише Giznext, смартфон матиме розміри 158,5 x 75,9 x 7,75 мм. Пристрій виглядає трохи меншим, але ширшим порівняно з його попередником. Діагональ S24+ буде на рівні 6,7 дюйма.

Samsung Galaxy S24+. Рендер: OnLeaks x Giznext Samsung Galaxy S24+. Рендер: OnLeaks x Giznext Samsung Galaxy S24+. Рендер: OnLeaks x Giznext Samsung Galaxy S24+. Рендер: OnLeaks x Giznext

Samsung Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 Ultra, як і його попередник, отримає 6,8-дюймовий екран, однак, схоже, що Samsung досягла значних успіхів у зменшенні розміру рамки навколо нього. Дисплей матиме роздільну здатність WQHD+.

Як і в двох вищеописаних ґаджетах, UWB-антена в S24 Ultra буде на правій стороні.

Samsung Galaxy S24 Ultra. Рендер: OnLeaks x Smartprix Samsung Galaxy S24 Ultra. Рендер: OnLeaks x Smartprix Samsung Galaxy S24 Ultra. Рендер: OnLeaks x Smartprix Samsung Galaxy S24 Ultra. Рендер: OnLeaks x Smartprix

Що стосується розмірів, то це буде приблизно 162,3 x 79 x 8,7 мм, що робить смартфон трохи коротшим, але ширшим за Galaxy S23 Ultra. Очікується, що завдяки титановій рамці пристрій стане на 1 г легшим і важитиме 233 грами.