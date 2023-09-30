Дизайн Samsung Galaxy S24 раскрыт: в сети опубликовали рендеры линейки (ФОТО)

Рендеры флагманской линейки Samsung Galaxy S24, выпуск которой ожидается в первом квартале 2024 года, появились в сети.

Соответствующие снимки S24, S24 + и S24 Ultra от инсайдера Стива Хэммерстоффера (OnLeaks) опубликовали сайты Smartprix и Giznext.

Samsung Galaxy S24

Дизайн передней панели S24 похож на его предшественника. Диагональ экрана, как ожидается, составит 6,17 дюйма. Однако есть заметные изменения в боковых рамках, ведь использована плоская конструкция.

Кроме того, видно, что UWB-антенна расположена сбоку. А рамки вокруг экрана заметно уменьшились.

Samsung Galaxy S24. Рендер: OnLeaks x Smartprix Samsung Galaxy S24. Рендер: OnLeaks x Smartprix Samsung Galaxy S24. Рендер: OnLeaks x Smartprix

Задняя панель смартфона также похожа на ту, которую имеет S23. На рендерах видны три камеры и светодиодная вспышка.

Предполагается, что гаджет будет иметь размеры в 147 x 70,5 x 7,6 мм.

Samsung Galaxy S24+

Снимки Samsung Galaxy S24+ также показывают плоскую рамку. Вероятно, она будет сделана из алюминия.

Судя по рендерам, Samsung переместит вспышку на задней панели.

Как пишет Giznext, смартфон будет иметь размеры 158,5 x 75,9 x 7,75 мм. Устройство выглядит немного меньше, но шире по сравнению с его предшественником. Диагональ S24+ будет на уровне 6,7 дюйма.

Samsung Galaxy S24+. Рендер: OnLeaks x Giznext Samsung Galaxy S24+. Рендер: OnLeaks x Giznext Samsung Galaxy S24+. Рендер: OnLeaks x Giznext Samsung Galaxy S24+. Рендер: OnLeaks x Giznext

Samsung Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 Ultra, как и его предшественник, получит 6,8-дюймовый экран, однако, похоже, что Samsung добилась значительных успехов в уменьшении размера рамки вокруг него. Дисплей будет иметь разрешение WQHD+.

Как и в двух вышеописанных гаджетах, UWB-антенна в S24 Ultra будет на правой стороне.

Samsung Galaxy S24 Ultra. Рендер: OnLeaks x Smartprix Samsung Galaxy S24 Ultra. Рендер: OnLeaks x Smartprix Samsung Galaxy S24 Ultra. Рендер: OnLeaks x Smartprix Samsung Galaxy S24 Ultra. Рендер: OnLeaks x Smartprix

Что касается размеров, то это будет примерно 162,3 x 79 x 8,7 мм, что делает смартфон немного короче, но шире Galaxy S23 Ultra. Ожидается, что благодаря титановой рамке устройство станет на 1 г легче и будет весить 233 грамма.