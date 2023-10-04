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Samsung представила новую линейку FE: смартфон, планшеты и наушники (ФОТО)
Компания Samsung представила в Сеуле ряд новых устройств Fan Edition: смартфон Galaxy S23 FE, планшеты Galaxy Tab S9 FE и Galaxy Tab S9 FE+, а также наушники Galaxy Buds FE. Об этом пишет Gizmochina.
Samsung Galaxy S23 FE
Galaxy S23 FE оснащен 6,4-дюймовым FHD+ AMOLED-дисплеем с максимальной частотой обновления в 120 Гц и датчиком отпечатков пальцев на нем.
Толщина смартфона составляет 8,2 мм, вес – 209 грамм. Как и S23, устройство имеет рейтинг водонепроницаемости IP68 и алюминиевую рамку. Что касается стекла, то в S23 FE речь идет о Corning Gorilla Glass 5, тогда как флагман имеет Corning Gorilla Glass Victus 2.
В одних регионах устройство будет поставляться с процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, а в других – с Samsung Exynos 2200 SoC.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Смартфон будет предлагаться с 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ основной. Он имеет аккумулятор на 4500 мА·ч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 25 Вт, беспроводную зарядку и реверсивную беспроводную зарядку. С помощью проводной быстрой зарядки 25 аккумулятор может зарядиться на 50% за 30 минут.
Тыловая камера состоит из 50-мегапиксельного основного, 12-мегапиксельного сверхширокоугольного датчиков, а также из 8-мегапиксельного телеобъектива. Спереди есть 10-мегапиксельная селфи-камера.
S23 FE будет работать на Android 13 с оболочкой One UI 5.1. Samsung обещает четыре года обновления Android и пять лет обновлений безопасности.
Гаджет представлен в мятном, кремовом, графитовом и фиолетовом оттенках. Цена на смартфон в США будет стартовать от 599 долларов, а продажи начнутся с 5 октября.
Samsung Galaxy Tab S9 FE и Samsung Galaxy Tab S9 FE+
Galaxy Tab S9 FE оснастили 10,9-дюймовым жидкокристаллическим дисплеем WQXGA (вместо Dynamic AMOLED 2X на Galaxy Tab S9) с частотой обновления в 90 Гц. В свою очередь Galaxy Tab S9 FE+ будет поставляться с 12,4-дюймовым экраном. Оба устройства имеют рейтинг IP68.
Внутри планшеты получили процессор Exynos 1380. Стандартный Tab S9 FE доступен с 6 или 8 ГБ памяти и со 128 или 256 ГБ основной памяти, тогда как Tab S9 FE+ – с 8 или 12 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ основной памяти. Оба планшета поддерживают MicroSD-карты до 1 ТБ.
Tab S9 FE получил один 8-мегапиксельный тыловой датчик и 12-мегапиксельную фронтальную камеру. В то время как "старшая" версия поставляется с 8-мегапиксельными основным и ультрашироким объективами. Tab S9 FE+ также содержит 12-мегапиксельную камеру для селфи.
Емкость аккумулятора у S9 FE составляет 8000 мА·ч, а у S9 FE – 10090 мА·ч. И первый, и второй варианты поддерживают быструю зарядку на 45 Вт.
Новинки выпускают в мятном, серебристом, сером и лавандовом цветах. Цены начинаются от 449 долларов.
Samsung Galaxy Buds FE
Для Samsung Galaxy Buds FE производитель обещает расширенные функции контроля звука. В частности, предусмотрено активное шумоподавление.
Чистоту связи должна обеспечить усовершенствованная система с тремя микрофонами и глубокая нейронная сеть на основе искусственного интеллекта, минимизирующая фоновый шум во время звонков.
Зарядки наушников хватит для воспроизведения звука до 8,5 часов. Футляр обеспечивает зарядку на 30 часов прослушивания.
Устройство оснащено портом USB-C и имеет рейтинг водонепроницаемости IPX2.
В США Samsung Galaxy Buds FE графитового и белого цвета будут стоить 99,99 долларов. Продажи стартуют с 10 октября.