Samsung представила новую линейку FE: смартфон, планшеты и наушники (ФОТО)

Компания Samsung представила в Сеуле ряд новых устройств Fan Edition: смартфон Galaxy S23 FE, планшеты Galaxy Tab S9 FE и Galaxy Tab S9 FE+, а также наушники Galaxy Buds FE. Об этом пишет Gizmochina.

Samsung Galaxy S23 FE

Galaxy S23 FE оснащен 6,4-дюймовым FHD+ AMOLED-дисплеем с максимальной частотой обновления в 120 Гц и датчиком отпечатков пальцев на нем.

Толщина смартфона составляет 8,2 мм, вес – 209 грамм. Как и S23, устройство имеет рейтинг водонепроницаемости IP68 и алюминиевую рамку. Что касается стекла, то в S23 FE речь идет о Corning Gorilla Glass 5, тогда как флагман имеет Corning Gorilla Glass Victus 2.

В одних регионах устройство будет поставляться с процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, а в других – с Samsung Exynos 2200 SoC.

Samsung Galaxy S23 FE. Фото: Samsung Samsung Galaxy S23 FE. Фото: Samsung Samsung Galaxy S23 FE. Фото: Samsung Samsung Galaxy S23 FE. Фото: Samsung Samsung Galaxy S23 FE. Фото: Samsung Samsung Galaxy S23 FE. Фото: Samsung

Смартфон будет предлагаться с 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ основной. Он имеет аккумулятор на 4500 мА·ч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 25 Вт, беспроводную зарядку и реверсивную беспроводную зарядку. С помощью проводной быстрой зарядки 25 аккумулятор может зарядиться на 50% за 30 минут.

Тыловая камера состоит из 50-мегапиксельного основного, 12-мегапиксельного сверхширокоугольного датчиков, а также из 8-мегапиксельного телеобъектива. Спереди есть 10-мегапиксельная селфи-камера.

S23 FE будет работать на Android 13 с оболочкой One UI 5.1. Samsung обещает четыре года обновления Android и пять лет обновлений безопасности.

Гаджет представлен в мятном, кремовом, графитовом и фиолетовом оттенках. Цена на смартфон в США будет стартовать от 599 долларов, а продажи начнутся с 5 октября.

Samsung Galaxy Tab S9 FE и Samsung Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S9 FE оснастили 10,9-дюймовым жидкокристаллическим дисплеем WQXGA (вместо Dynamic AMOLED 2X на Galaxy Tab S9) с частотой обновления в 90 Гц. В свою очередь Galaxy Tab S9 FE+ будет поставляться с 12,4-дюймовым экраном. Оба устройства имеют рейтинг IP68.

Внутри планшеты получили процессор Exynos 1380. Стандартный Tab S9 FE доступен с 6 или 8 ГБ памяти и со 128 или 256 ГБ основной памяти, тогда как Tab S9 FE+ – с 8 или 12 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ основной памяти. Оба планшета поддерживают MicroSD-карты до 1 ТБ.

Samsung Galaxy Tab S9 FE и Samsung Galaxy Tab S9 FE+. Фото: Samsung Samsung Galaxy Tab S9 FE и Samsung Galaxy Tab S9 FE+. Фото: Samsung Samsung Galaxy Tab S9 FE и Samsung Galaxy Tab S9 FE+. Фото: Samsung Samsung Galaxy Tab S9 FE и Samsung Galaxy Tab S9 FE+. Фото: Samsung

Tab S9 FE получил один 8-мегапиксельный тыловой датчик и 12-мегапиксельную фронтальную камеру. В то время как "старшая" версия поставляется с 8-мегапиксельными основным и ультрашироким объективами. Tab S9 FE+ также содержит 12-мегапиксельную камеру для селфи.

Емкость аккумулятора у S9 FE составляет 8000 мА·ч, а у S9 FE – 10090 мА·ч. И первый, и второй варианты поддерживают быструю зарядку на 45 Вт.

Новинки выпускают в мятном, серебристом, сером и лавандовом цветах. Цены начинаются от 449 долларов.

Samsung Galaxy Buds FE

Для Samsung Galaxy Buds FE производитель обещает расширенные функции контроля звука. В частности, предусмотрено активное шумоподавление.

Чистоту связи должна обеспечить усовершенствованная система с тремя микрофонами и глубокая нейронная сеть на основе искусственного интеллекта, минимизирующая фоновый шум во время звонков.

Samsung Galaxy Buds FE. Фото: Samsung Samsung Galaxy Buds FE. Фото: Samsung Samsung Galaxy Buds FE. Фото: Samsung

Зарядки наушников хватит для воспроизведения звука до 8,5 часов. Футляр обеспечивает зарядку на 30 часов прослушивания.

Устройство оснащено портом USB-C и имеет рейтинг водонепроницаемости IPX2.

В США Samsung Galaxy Buds FE графитового и белого цвета будут стоить 99,99 долларов. Продажи стартуют с 10 октября.