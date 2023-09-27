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Через понад 1,5 року після дебюту: Oppo випускає оновлену версію навушників Enco Air 2

Oppo Enco Air 2 New Sound Edition, навушники
Oppo Enco Air 2 New Sound Edition. Фото: Oppo

Компанія OPPO випускає поліпшену версію навушників-вкладишів Enco Air 2, які вона вперше презентувала в січні 2022 року. Про це пише Gizmochina.

Навушники отримали назву Oppo Enco Air 2 New Sound Edition. Вони мають кілька оновлень порівняно з попередньою версією, хоча дизайн та ціна, встановлена виробником, збереглися на минулому рівні.

Нові Enco Air 2 отримали підключення Bluetooth 5.3 замість Bluetooth 5.2. Oppo не вказує діаметр драйверів, тому ймовірно, що це будуть ті самі 13,4 мм.

Фото 2 — Через понад 1,5 року після дебюту: Oppo випускає оновлену версію навушників Enco Air 2
Oppo Enco Air 2 New Sound Edition. Фото: Oppo
Фото 3 — Через понад 1,5 року після дебюту: Oppo випускає оновлену версію навушників Enco Air 2
Oppo Enco Air 2 New Sound Edition. Фото: Oppo
Фото 4 — Через понад 1,5 року після дебюту: Oppo випускає оновлену версію навушників Enco Air 2
Oppo Enco Air 2 New Sound Edition. Фото: Oppo
Фото 5 — Через понад 1,5 року після дебюту: Oppo випускає оновлену версію навушників Enco Air 2
Oppo Enco Air 2 New Sound Edition. Фото: Oppo

Також навушники пропонують нову звукову сигнатуру і просторові ефекти. Крім того, Enco Air 2 New Sound Edition сертифіковані для роботи в режимі Viper Atmos. Однак вони досі не мають активного шумозаглушення.

Однією з найзначніших змін стало те, що тепер Enco Air 2 можуть працювати до 35 годин, що на 11 годин більше, ніж у оригінальної моделі.

Навушники будуть доступні у синьому й білому кольорах за ціною в 179 юанів (близько 25 доларів). Якщо скористатися передзамовленням, яке вже розпочалося, нові Enco Air 2 можна купити за 20 доларів. У продажу в Китаї вони зʼявляться з 7 жовтня.

Автор:
Артем Ющенко