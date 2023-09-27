Спустя более 1,5 лет после дебюта: Oppo выпускает обновленную версию наушников Enco Air 2

Компания OPPO выпускает улучшенную версию наушников-вкладышей Enco Air 2, которые впервые были представлены в январе 2022 года. Об этом пишет Gizmochina.

Наушники получили название Oppo Enco Air 2 New Sound Edition. Они имеют несколько обновлений по сравнению с предыдущей версией, хотя дизайн и цена, установленная производителем, сохранились на прошлом уровне.

Новые Enco Air 2 получили подключение Bluetooth 5.3 вместо Bluetooth 5.2. Oppo не указывает диаметр драйверов, поэтому вероятно, что это будут те же 13,4 мм.

Oppo Enco Air 2 New Sound Edition. Фото: Oppo Oppo Enco Air 2 New Sound Edition. Фото: Oppo Oppo Enco Air 2 New Sound Edition. Фото: Oppo Oppo Enco Air 2 New Sound Edition. Фото: Oppo

Также наушники предлагают новую звуковую сигнатуру и пространственные эффекты. Кроме того, Enco Air 2 New Sound Edition сертифицированы для работы в режиме Viper Atmos. Однако они до сих пор не имеют активного шумоподавления.

Одним из самых значительных изменений стало то, что теперь Enco Air 2 может работать до 35 часов, что на 11 часов больше, чем у оригинальной модели.

Наушники будут доступны в синем и белом цветах по цене в 179 юаней (около 25 долларов). Если воспользоваться предзаказом, который уже начался, новые Enco Air 2 можно купить за 20 долларов. В продаже в Китае они появятся с 7 октября.