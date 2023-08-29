Oppo представила складной смартфон Find N3 Flip и часы Watch 4 Pro (ФОТО)

Китайская компания Oppo презентовала Find N3 Flip – смартфон в форме раскладушки, а также Watch 4 Pro – смарт-часы с двумя чипами.

Oppo Find N3 Flip

Как пишет The Verge, новый смартфон от Oppo получил тройную тыловую камеру: основной датчик на 50 МП, сверхширокий сенсор на 48 МП с полем обзора в 114 градусов и 32-мегапиксельный телеобъектив. Для селфи есть 32-мегапиксельная передняя камера.

Oppo Find N3 Flip имеет два варианта основной памяти: 256 ГБ или 512 ГБ. Оперативная память в обеих версиях – 12 ГБ.

Толщина гаджета составляет около 16,4 мм в сложенном состоянии и 7,8 мм – в раскрытом. Это немного больше, чем у недавно представленного Samsung Galaxy Z Flip 5, который имеет 15,1 мм и 6,9 мм соответственно. Весит новинка от OPPO 198 граммов, в то время как Z Flip – 187 граммов.

Find N3 Flip имеет 6,8-дюймовый внутренний экран и внешний 3,26-дюймовый дисплей (Z Flip 5 получил 6,7-дюймовый и 3,4-дюймовый экраны соответственно).

Oppo Find N3 Flip. Фото: Oppo Oppo Find N3 Flip. Фото: Oppo Oppo Find N3 Flip. Фото: Oppo Oppo Find N3 Flip. Фото: Oppo

Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 4300 мА·ч, который поддерживает быструю зарядку мощностью до 44 Вт.

Цена на Find N3 Flip с 256 ГБ памяти составляет около 932 долларов, вариант с 512 ГБ обойдется в около 1042 долларов. Дата выпуска и цена аппарата на глобальном рынке пока не известны, однако Oppo утверждает, что смартфон вскоре появится за пределами Китая.

Oppo Watch 4 Pro

Смарт-часы Oppo Watch 4 Pro оснастили керамической задней крышкой и рамкой из нержавеющей стали, сообщает Editorji.

Устройство имеет AMOLED LTPO-дисплей с диагональю 1,91 дюйма. Без ремешка часы весят около 52,3 г.

Watch 4 Pro получил два чипа: Qualcomm Snapdragon W5 SoC и BES 2700. Первый справляется с более трудными задачами, а второй работает в режиме низкого энергопотребления. Эти чипы совмещаются с 2 ГБ оперативной и 32 ГБ внутренней памяти.

Oppo Watch 4 Pro. Фото: Oppo Oppo Watch 4 Pro. Фото: Oppo Oppo Watch 4 Pro. Фото: Oppo Oppo Watch 4 Pro. Фото: Oppo Oppo Watch 4 Pro. Фото: Oppo

В гаджет встроены разные датчики: для отслеживания сердечного ритма, измерения уровня кислорода и сахара в крови, отслеживания сна и т.д. Также он может предупреждать пользователей о нерегулярном сердечном ритме, уровне стресса и предоставлять данные о храпе.

Oppo обещает, что часы смогут работать 14 дней при небольшом использовании и около пяти дней – при интенсивном. Кроме того, 10-минутная зарядка может обеспечить до 24 часов автономной работы, в то время как полная зарядка длится 65 минут.

Watch 4 Pro совместим с устройствами, работающими на Android 8 и выше или iOS 13 и выше.

Цена на Oppo Watch 4 Pro составляет 2299 юаней (около 315 долларов) за вариант с силиконовым ремешком и 2499 юаней (около 342 долларов) – с кожаным.