Большие экраны и минимум 16 ГБ "оперативки": раскрыты основные параметры Oppo Find N3

Китайская компания Oppo планирует оснастить свой новый складной смартфон Find N3 большими экранами и по крайней мере 16 гигабайтами оперативной памяти. Об этом сообщил инсайдер Digital Chat Station.

По его словам, внутренний экран устройства будет иметь диагональ в 7,82 дюймов и разрешение в 2268x2440p. Для сравнения, Samsung Galaxy Z Fold и Google Pixel Fold получили 7,6-дюймовые внутренние дисплеи.

Размер внешнего экрана Oppo Find N3 будет составлять 6,31 дюйма, разрешение – 2484x1116p. При этом соотношением сторон будет 20:9.

Аппарат получит 1 ТБ основной и 16 ГБ оперативной памяти. Кроме того, рассматривается версия на 24 ГБ "оперативки".

Ранее этот же инсайдер сообщил, что смартфон будет иметь три тыловых камеры: на 50, 48 и 64 мегапикселя. Для селфи будут датчики на 32 и 20 мегапикселей.

Как писало 9to5Google, серию Oppo Find N3 должны представить уже в августе, а глобальный запуск состоится в следующем месяце. Это гораздо раньше, чем ожидалось, поскольку Oppo обычно анонсирует новые складные устройства ближе к концу года.