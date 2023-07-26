Samsung представила нові складані смартфони, а також планшети та смарт-годинники (ФОТО)

Компанія Samsung 26 липня презентувала складані смартфони Galaxy Z Flip 5 і Fold 5, планшети Tab S9 та годинники Watch 6. Про це пише The Verge.

Samsung Galaxy Z Flip 5

Серед особливостей Flip 5 – 3,4-дюймовий зовнішній дисплей, що значно більше за 1,9-дюймовий екран у його попередника. Він тягнеться від петлі смартфона до подвійної камери й здатний запускати Android-програми.

Апарат постачається з оновленим чіпом Snapdragon 8 Gen 2. Внутрішній екран залишився незмінним і має 6,7-дюймову OLED-панель. Навіть із більшим зовнішнім екраном пристрій продаватимуть за тією ж ціною, що й Z Flip 4 – від 999 доларів.

Samsung Galaxy Z Flip 5. Фото: Samsung Samsung Galaxy Z Flip 5. Фото: Samsung Samsung Galaxy Z Flip 5. Фото: Samsung Samsung Galaxy Z Flip 5. Фото: Samsung

Samsung Galaxy Z Fold 5

Інший представлений смартфон – Fold 5 – став тоншим (13,4 замість з 14,2 мм) і легшим (253 замість 263 г) за свого попередника.

Ґаджет оснастили оновленим шарніром і також процесором Snapdragon 8 Gen 2. Також було підвищено яскравість 7,6-дюймового внутрішнього екрана – тепер вона становить 1750 ніт.

Ціна на пристрій стартуватиме від 1799 доларів.

Samsung Galaxy Z Fold 5. Фото: Samsung Samsung Galaxy Z Fold 5. Фото: Samsung Samsung Galaxy Z Fold 5. Фото: Samsung Samsung Galaxy Z Fold 5. Фото: Samsung Samsung Galaxy Z Fold 5. Фото: Samsung

Трійка планшетів Galaxy Tab S9

Крім смартфонів, Samsung представила планшети Galaxy Tab S9, Tab S9 Plus і Tab S9 Ultra. Вперше всі три апарати із серії отримають OLED-екрани, а також рейтинг захисту від пилу та води IP68.

За винятком цих оновлень і нового чіпа Snapdragon 8 Gen 2, з точки зору ключових функцій мало що зміниться.

Розміри апаратів залишаються незмінними: S9 має 11-дюймовий дисплей, S9 Plus – 12,4-дюймовий, а Tab S9 Ultra — 14,6-дюймовий.

Що стосується ціни, то S9 стартує від 799,99 доларів, тоді як Tab S9 Plus коштує 999,99 доларів, а Ultra – 1199,99 доларів.

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra. Фото: Samsung Samsung Galaxy Tab S9+. Фото: Samsung Samsung Galaxy Tab S9. Фото: Samsung Порівняння планшетів Tab S9. Фото: скриншот / Samsung

Galaxy Watch 6: нові годинники Samsung

Поціновувачів годинників компанія порадувала двома пристроями: Galaxy Watch 6 і Galaxy Watch 6 Classic.

У Classic-версію Samsung повернула фізичний поворотний безель. Годинник поставляється в тих же розмірах (43 і 47 мм), що й попереднє покоління (Watch 4 Classic), та має корпус із нержавіючої сталі.

Звичайний Watch 6 пропонують у розмірах 40 і 44 мм із алюмінієвим корпусом. Обидва годинники оснащені дисплеями з сапфіровим склом і мають трохи більші екрани. Апарати постачатимуться з найновішою версією Wear OS 4 і One UI 5, які пропонують оновлення для відстеження сну, персоналізовані зони пульсу, екстрені виклики тощо.

Watch 6 обійдеться в 299,99 доларів, а Watch 6 Classic – в 399,99 доларів.