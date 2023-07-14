Інсайдер показав, як виглядатиме планшет Galaxy Tab S9 FE від Samsung (ФОТО)

Компанія Samsung, яка готується до представлення планшетів Galaxy Tab S9, схоже, працює над більш доступними варіантами ґаджетів – FE та FE Plus. Про це пише 9to5Google.

Інсайдер Стів Геммерстоффер (OnLeaks) через видання MediaPeanut і WolfOfTablet поділився рендерами ґаджетів.

Очікується, що Samsung Galaxy Tab S9 FE матиме 10,9-дюймовий дисплей, одну задню камеру, а розміри планшета становитмуть 254,3 x 165,8 x 6,7 мм.

Ґаджет працюватиме на чіпі Exynos 1380, що обіцяє ефективну роботу.

Представлення планшета може відбутися на події Samsung Unpacked пізніше цього року.

Samsung Galaxy Tab S9 FE. Фото: OnLeaks x MediaPeanut Samsung Galaxy Tab S9 FE. Фото: OnLeaks x MediaPeanut Samsung Galaxy Tab S9 FE. Фото: OnLeaks x MediaPeanut

Що стосується Galaxy Tab S9 FE Plus, то він може отримати 12,4-дюймовий дисплей, дві тилові камери, 8 ГБ оперативної памʼяті і також процесор Exynos 1380. Розміром цього планшета вказують 285,4 x 185,4 x 6,54 мм.

WolfOfTablet пише, що FE Plus буде конкурувати і, ймовірно, забере частку ринку iPad.

Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus. Фото: OnLeaks x WolfOfTablet Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus. Фото: OnLeaks x WolfOfTablet Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus. Фото: OnLeaks x WolfOfTablet Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus. Фото: OnLeaks x WolfOfTablet

Наступна презентація Samsung: що покажуть 26 липня

Samsung нещодавно оголосила, що представить свої нові ґаджети 26 липня. Ймовірно, що на цій презентації покажуть нові складані смартфони Z Fold 5 і Z Flip 4, а також планшети Tab S9, S9 Plus та S9 Ultra.

Портал WinFuture указував, що Z Fold 5 може стати новим складаним флагманом Samsung. Особливістю називали те, що між двома половинками апарату в складеному стані не буде зазору.

Своєю чергою Z Flip 5 має отримати більший зовнішній дисплей порівняно з його попередником Z Flip 4.

Планшети Tab S9 зовні не матимуть якихось нових значних особливостей. Однак, імовірно, Samsung оновила внутрішню роботу апаратів.

Delo.ua вже публікувало багато зображень цих майбутніх ґаджетів Samsung. Дивіться фото тут.