Honor представила тонкий складаний смартфон: його позиціонують як конкурента iPhone (ФОТО)

Китайська компанія Honor представила свій новий складаний смартфон – Magic V2, який навіть у складеному стані лише трохи товщий за звичайний телефон. Про це пише 9to5Google.

Багато подібних пристроїв мають товщину близько 12-16 мм у складеному стані, тоді як для Honor Magic V2 цей показник становить лише 9,9 мм.

Смартфон отримав 7,92-дюймовий внутрішній екран і 6,43-дюймовий зовнішній. Їхня роздільна здатність – 2344×2156 і 2376×1060 пікселів відповідно. Яскравість зовнішнього дисплея може досягати 2500 ніт, а внутрішнього – 1600 ніт. Внутрішній дисплей також сумісний зі стилусом.

У розкритому стані товщина ґаджета становить 4,7 мм. Але це для версії зі шкіряною задньою пластиною, тоді як модель зі скляною підкладкою має на 0,2 мм більше товщини в складеному вигляді.

Honor Magic V2. Фото: скриншот / Honor Honor Magic V2. Фото: скриншот / Honor Honor Magic V2. Фото: скриншот / Honor Honor Magic V2. Фото: скриншот / Honor

Всередині Magic V2 оснащено процесором Snapdragon 8 Gen 2, операційною системою Android 13 з MagicOS 7.2 і 16 ГБ оперативної пам’яті в поєднанні з 256 ГБ, 512 ГБ або 1 ТБ основної пам’яті.

Тилові камери мають 50-мегапіксельний основний датчик, 50-мегапіксельний ультраширокий та 20-мегапіксельний телеобʼєктив. На внутрішньому дисплеї є фронтальна камера на 16 мегапікселів.

Смартфон постачається з акумулятором ємністю 5000 мА·год та провідною зарядкою потужністю 66 Вт.

Поки немає інформації про те, коли ґаджет зʼявиться на міжнародному рівні. Однак відомо, що в Китаї його вартість стартуватиме від 8999 юанів (близько 1250 доларів).

Honor Magic V2: конкурент для Apple

Як пише Bloomberg, перед презентацією нового смартфона Honor генеральний директор компанії Джордж Чжао заявив, що Magic V2 "має лише одного цільового конкурента – найкращі флагманські телефони Apple".

В портфоліо американського техногіганта досі немає складаного пристрою. За словами очільника Honor, це дає конкурентам можливість обігнати виробника iPhone.

"Подібно до появи електромобілів, складані пристрої створили нову арену в індустрії смартфонів", – сказав Чжао.

Дослідницька компанія IDC вказує, що у 2022 році складані ґаджети мали незначний відсоток світових поставок смартфонів, але потенціал зростає – торік було поставлено 14,2 млн таких телефонів, а в 2023 році показник збільшиться до 21,4 мільйона одиниць. У 2027 році очікуються поставки 48,1 млн складаних смартфонів, однак все одно вони займатимуть лише 3,5% частки на загальному ринку.