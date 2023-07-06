Нові складані смартфони Samsung: стала відома дата презентації ґаджетів

Компанія Samsung презентує свої нові ґаджети 26 липня, показавши наступні складані пристрої. Про це повідомила пресслужба фірми.

Південнокорейський техногігант обіцяє показати “новітні технології, розроблені, щоб відкрити можливості та змінити життя”.

Презентація відбудеться у Сеулі о 20:00 за місцевим часом (14:00 за Києвом).

Захід транслюватимуть у прямому ефірі, зокрема, на сайті Samsung і каналі компанії на YouTube.

Нова серія Samsung Galaxy: що очікувати від презентації 26 липня

У своєму анонсі Samsung не назвала, які саме ґаджети планує показати, натякнувши лише на наступне покоління складаного смартфона Galaxy Flip.

Скриншот із анонсу, який оприлюднила Samsung

Однак ЗМІ писали, що наприкінці липня також очікується презентація смартфона Samsung Galaxy Z Fold 5 й кількох варіантів планшетів Tab S9.

Портал WinFuture указував, що Z Fold 5, ймовірно, стане новим складаним флагманом Samsung. Особливістю називали те, що між двома половинками апарату в складеному стані не буде зазору.

Своєю чергою Z Flip 5 має отримати більший зовнішній дисплей порівняно з його попередником Z Flip 4.

А планшети Tab S9, які крім базової моделі, мають вийти у варіантах Plus й Ultra, зовні не матимуть якихось нових значних особливостей. Однак, імовірно, Samsung оновила внутрішню роботу апаратів.

Delo.ua вже публікувало багато зображень майбутніх планшетів і складаних смартфонів від Samsung. Дивіться фото тут.