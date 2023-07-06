Новые складывающиеся смартфоны Samsung: стала известна дата презентации гаджетов

Компания Samsung представит свои новые гаджеты 26 июля, показав следующие складывающиеся устройства. Об этом сообщила пресс-служба фирмы.

Южнокорейский техногигант обещает показать "новейшие технологии, разработанные, чтобы открыть возможности и изменить жизнь".

Презентация состоится в Сеуле в 20:00 по местному времени (14:00 по Киеву).

Мероприятие будут транслироваться в прямом эфире, в частности, на сайте Samsung и канале компании на YouTube.

Новая серия Samsung Galaxy: что ждать от презентации 26 июля

В своем анонсе Samsung не назвала, какие именно гаджеты планирует показать, намекнув лишь на следующее поколение складывающегося смартфона Galaxy Flip.

Скриншот из анонса, обнародованный Samsung

Однако СМИ писали, что в конце июля также ожидается презентация смартфона Samsung Galaxy Z Fold 5 и нескольких вариантов планшетов Tab S9.

Портал WinFuture указывал, что Z Fold 5, вероятно, станет новым складывающимся флагманом Samsung. Особенностью называли то, что между двумя половинками аппарата в сложенном состоянии не будет зазора.

В свою очередь Z Flip 5 должен получить больший внешний дисплей по сравнению с его предшественником Z Flip 4.

А планшеты Tab S9, которые помимо базовой модели, должны выйти в вариантах Plus и Ultra, внешне не будут иметь каких-либо новых значительных особенностей. Однако, вероятно, Samsung обновила внутреннюю работу аппаратов.

Delo.ua уже публиковало много изображений будущих планшетов и складывающихся смартфонов от Samsung. Смотрите фото здесь.