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Новые складывающиеся смартфоны Samsung: стала известна дата презентации гаджетов
Компания Samsung представит свои новые гаджеты 26 июля, показав следующие складывающиеся устройства. Об этом сообщила пресс-служба фирмы.
Южнокорейский техногигант обещает показать "новейшие технологии, разработанные, чтобы открыть возможности и изменить жизнь".
Презентация состоится в Сеуле в 20:00 по местному времени (14:00 по Киеву).
Мероприятие будут транслироваться в прямом эфире, в частности, на сайте Samsung и канале компании на YouTube.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Новая серия Samsung Galaxy: что ждать от презентации 26 июля
В своем анонсе Samsung не назвала, какие именно гаджеты планирует показать, намекнув лишь на следующее поколение складывающегося смартфона Galaxy Flip.
Однако СМИ писали, что в конце июля также ожидается презентация смартфона Samsung Galaxy Z Fold 5 и нескольких вариантов планшетов Tab S9.
Портал WinFuture указывал, что Z Fold 5, вероятно, станет новым складывающимся флагманом Samsung. Особенностью называли то, что между двумя половинками аппарата в сложенном состоянии не будет зазора.
В свою очередь Z Flip 5 должен получить больший внешний дисплей по сравнению с его предшественником Z Flip 4.
А планшеты Tab S9, которые помимо базовой модели, должны выйти в вариантах Plus и Ultra, внешне не будут иметь каких-либо новых значительных особенностей. Однако, вероятно, Samsung обновила внутреннюю работу аппаратов.
Delo.ua уже публиковало много изображений будущих планшетов и складывающихся смартфонов от Samsung. Смотрите фото здесь.