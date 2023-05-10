Представлен первый складной смартфон от Google: какие характеристики он получил

Google представила Pixel Fold – свой первый складной смартфон. Он стоит от 1799 долларов. Об этом пишет The Verge.

Гаджет превращается из компактного 5,8-дюймового телефона в 7,6-дюймовый планшет благодаря гибкому экрану и шарниру, сделанному из нержавеющей стали.

Google говорит, что петля рассчитана на 200 тысяч открываний и закрываний. Она способна фиксироваться в любом месте, потому смартфон может выглядеть, в частности, как мини-ноутбук.

Оба экрана Pixel Fold – это OLED-дисплеи с частотой обновления 120 Гц. Внешний экран с разрешением 1080x2092 пикселей может достигать яркости до 1550 нит, тогда как внутренний дисплей (2208x1840 пикселей) – до 1450 нит: это означает, что они оба вполне могут использоваться на улице.

Pixel Fold. Фото: Google Pixel Fold. Фото: Google Pixel Fold. Фото: Google

Смартфон имеет процессор Tensor 2, который есть также в Pixel 7 и 7 Pro, в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти. Что касается внутренней памяти, то можно выбрать вариант на 256 или 512 ГБ, но расширить ее невозможно.

В Google заявляют о более чем 24 часах автономной работы Pixel Fold с аккамуляторной системой в примерно 4800 мАh. Гаджет может заряжаться со скоростью до 30 Вт, а также без провода с помощью стандартного Qi-устройства. Однако ни одно зарядное устройство не входит в комплект.

#PixelFold—the only foldable engineered by Google.



✨ Enjoy its durable, thin & ultra premium design

🤹 Unfold for multitasking & entertainment on its immersive display

🙌 Prop it up for hands-free photos & videos#GoogleIO



*See video & preorder today: https://t.co/6R1kbrPwN4 pic.twitter.com/3LLglSFYS7 — Made by Google (@madebygoogle) May 10, 2023 Так выглядит Pixel Fold

Pixel Fold имеет пять камер: две 8,3-мегапиксельных (одна снаружи для селфи, а вторая – над внутренним дисплеем, для видеозвонков) и три сзади (48-мегапиксельная основная, 10,8-мегапиксельная ультраширокая и 10,8-мегапиксельная с пятикратным зумом). Функции и возможности камеры подобны тем, что доступны на Pixel 7 Pro, но использованы другие датчики.

В разложенном состоянии толщина смартфона составляет чуть меньше шести миллиметров, а в закрытом – около 12 миллиметров.