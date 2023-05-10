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Представлен первый складной смартфон от Google: какие характеристики он получил
Google представила Pixel Fold – свой первый складной смартфон. Он стоит от 1799 долларов. Об этом пишет The Verge.
Гаджет превращается из компактного 5,8-дюймового телефона в 7,6-дюймовый планшет благодаря гибкому экрану и шарниру, сделанному из нержавеющей стали.
Google говорит, что петля рассчитана на 200 тысяч открываний и закрываний. Она способна фиксироваться в любом месте, потому смартфон может выглядеть, в частности, как мини-ноутбук.
Оба экрана Pixel Fold – это OLED-дисплеи с частотой обновления 120 Гц. Внешний экран с разрешением 1080x2092 пикселей может достигать яркости до 1550 нит, тогда как внутренний дисплей (2208x1840 пикселей) – до 1450 нит: это означает, что они оба вполне могут использоваться на улице.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Смартфон имеет процессор Tensor 2, который есть также в Pixel 7 и 7 Pro, в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти. Что касается внутренней памяти, то можно выбрать вариант на 256 или 512 ГБ, но расширить ее невозможно.
В Google заявляют о более чем 24 часах автономной работы Pixel Fold с аккамуляторной системой в примерно 4800 мАh. Гаджет может заряжаться со скоростью до 30 Вт, а также без провода с помощью стандартного Qi-устройства. Однако ни одно зарядное устройство не входит в комплект.
Pixel Fold имеет пять камер: две 8,3-мегапиксельных (одна снаружи для селфи, а вторая – над внутренним дисплеем, для видеозвонков) и три сзади (48-мегапиксельная основная, 10,8-мегапиксельная ультраширокая и 10,8-мегапиксельная с пятикратным зумом). Функции и возможности камеры подобны тем, что доступны на Pixel 7 Pro, но использованы другие датчики.
В разложенном состоянии толщина смартфона составляет чуть меньше шести миллиметров, а в закрытом – около 12 миллиметров.