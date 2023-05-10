Представлено перший складаний смартфон від Google: які характеристики він отримав

Google представила Pixel Fold – свій перший складаний смартфон. Він коштує 1799 доларів. Про це пише The Verge.

Ґаджет перетворюється з компактного 5,8-дюймового телефону на 7,6-дюймовий планшет завдяки гнучкому екрану та шарніру, зробленого з нержавіючої сталі.

Google каже, що петля розрахована на 200 000 відкривань і закривань. Вона може фіксуватися в будь-якому місці, тому смартфон може виглядати і як міні-ноутбук.

Обидва екрани Pixel Fold – це OLED-дисплеї з частотою оновлення 120 Гц. Зовнішній екран із роздільною здатністю 1080x2092 пікселів може досягати яскравості до 1550 ніт, тоді як внутрішній дисплей (2208x1840 пікселів) – до 1450 ніт: це означає, що вони обидва цілком можуть використовуватися на вулиці.

Pixel Fold. Фото: Google Pixel Fold. Фото: Google Pixel Fold. Фото: Google

Смартфон має процесор Tensor 2, який є в Pixel 7 і 7 Pro, в поєднанні з 12 ГБ оперативної пам’яті. Що стосується внутрішньої памʼяті, то можна обрати варіант на 256 чи 512 ГБ, але розширити її буде неможливо.

Google заявляє про понад 24 години автономної роботи Pixel Fold з акамуляторною системою в приблизно 4800 мАh, яка розділена між двома елементами, по одному в кожній половині смартфона. Ґаджет може заряджатися зі швидкістю до 30 Вт, а також без проводу за допомогою стандартного Qi-пристрою. Однак жоден зарядний пристрій не входить у комплект.

#PixelFold—the only foldable engineered by Google.



✨ Enjoy its durable, thin & ultra premium design

🤹 Unfold for multitasking & entertainment on its immersive display

🙌 Prop it up for hands-free photos & videos#GoogleIO



*See video & preorder today: https://t.co/6R1kbrPwN4 pic.twitter.com/3LLglSFYS7 — Made by Google (@madebygoogle) May 10, 2023 Так виглядає Pixel Fold

Pixel Fold має п’ять камер: дві 8,3-мегапіксельні (одна зовні для селфі, а друга – над внутрішнім дисплеєм, для відеодзвінків) та три ззаду (48-мегапіксельна основна, 10,8-мегапіксельна ультраширока та 10,8-мегапіксельна із пʼятикратним зумом). Функції та можливості камери подібні до тих, що доступні на Pixel 7 Pro, але датчики інші.

У розкладеному стані товщина смартфона становить трохи менше шести міліметрів, а в закритому – близько 12 міліметрів.