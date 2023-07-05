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Рассмотрите со всех углов: появилось много изображений будущих складывающихся смартфонов Samsung (ФОТО)
В сети опубликовали много изображений неанонсированных складывающихся смартфонов Z Fold 5 и Z Flip 5 от Samsung, а также планшета Tab S9, презентация которых ожидается уже в июле. Об этом пишет The Verge.
Отмечается, что первые изображения обоих складных смартфонов уже были обнародованы ранее, но теперь будущие гаджеты можно увидеть почти со всех углов.
Samsung Galaxy Z Fold 5
Снимками поделился портал WinFuture, который пишет, что Z Fold 5, вероятно, станет новым складывающимся флагманом компании. Ожидается, что у смартфона будет большой основной экран и дополнительный дисплей с внешней стороны, который можно будет использовать в сложенном состоянии.
В целом Samsung придерживается дизайна Fold 4 и на первый взгляд кажется, что изменятся только размеры в области блока камеры и положение вспышки. Но видно, что в сложенном состоянии между двумя половинками аппарата не будет зазора.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Samsung Galaxy Z Flip 5
Что касается Flip 5, то он также сильно напоминает своего предшественника – Flip 4. Однако внешний дисплей будет значительно больше, поэтому согласно сообщениям СМИ, на нем можно будет пользоваться различными программами в адаптированном виде. Существует информация, что Google и Samsung работают над соответствующими настройками некоторых приложений.
Samsung Galaxy Tab S9
Также есть изображения нового планшета от Samsung – Galaxy Tab S9. Внешне он не отличается от предшественников устройств серии Tab S8. Вероятно, компания обновила внутреннюю работу, но дизайн не изменился.
WinFuture указывает, что кроме базовой модели Tab S9, возможно, будут также версии Plus и Ultra. Последний вариант визуально впечатляет тем, что имеет большой дисплей с выемкой для фронтальной камеры.
Когда и по каким ценам будут доступны новые продукты Samsung, пока официально не сообщается.