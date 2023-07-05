Рассмотрите со всех углов: появилось много изображений будущих складывающихся смартфонов Samsung (ФОТО)

В сети опубликовали много изображений неанонсированных складывающихся смартфонов Z Fold 5 и Z Flip 5 от Samsung, а также планшета Tab S9, презентация которых ожидается уже в июле. Об этом пишет The Verge.

Отмечается, что первые изображения обоих складных смартфонов уже были обнародованы ранее, но теперь будущие гаджеты можно увидеть почти со всех углов.

Samsung Galaxy Z Fold 5

Снимками поделился портал WinFuture, который пишет, что Z Fold 5, вероятно, станет новым складывающимся флагманом компании. Ожидается, что у смартфона будет большой основной экран и дополнительный дисплей с внешней стороны, который можно будет использовать в сложенном состоянии.

В целом Samsung придерживается дизайна Fold 4 и на первый взгляд кажется, что изменятся только размеры в области блока камеры и положение вспышки. Но видно, что в сложенном состоянии между двумя половинками аппарата не будет зазора.

Так будет выглядеть Samsung Galaxy Z Fold 5. Фото: WinFuture Так будет выглядеть Samsung Galaxy Z Fold 5. Фото: WinFuture Так будет выглядеть Samsung Galaxy Z Fold 5. Фото: WinFuture Так будет выглядеть Samsung Galaxy Z Fold 5. Фото: WinFuture Так будет выглядеть Samsung Galaxy Z Fold 5. Фото: WinFuture Так будет выглядеть Samsung Galaxy Z Fold 5. Фото: WinFuture Так будет выглядеть Samsung Galaxy Z Fold 5. Фото: WinFuture Так будет выглядеть Samsung Galaxy Z Fold 5. Фото: WinFuture Так будет выглядеть Samsung Galaxy Z Fold 5. Фото: WinFuture

Samsung Galaxy Z Flip 5

Что касается Flip 5, то он также сильно напоминает своего предшественника – Flip 4. Однако внешний дисплей будет значительно больше, поэтому согласно сообщениям СМИ, на нем можно будет пользоваться различными программами в адаптированном виде. Существует информация, что Google и Samsung работают над соответствующими настройками некоторых приложений.

Внешний вид Samsung Galaxy Z Flip 5. Фото: WinFuture Galaxy Z Flip 5. Фото: WinFuture Внешний вид Samsung Galaxy Z Flip 5. Фото: WinFuture Galaxy Z Flip 5. Фото: WinFuture Внешний вид Samsung Galaxy Z Flip 5. Фото: WinFuture Внешний вид Samsung Galaxy Z Flip 5. Фото: WinFuture Внешний вид Samsung Galaxy Z Flip 5. Фото: WinFuture Внешний вид Samsung Galaxy Z Flip 5. Фото: WinFuture Внешний вид Samsung Galaxy Z Flip 5. Фото: WinFuture Внешний вид Samsung Galaxy Z Flip 5. Фото: WinFuture Внешний вид Samsung Galaxy Z Flip 5. Фото: WinFuture Внешний вид Samsung Galaxy Z Flip 5. Фото: WinFuture

Samsung Galaxy Tab S9

Также есть изображения нового планшета от Samsung – Galaxy Tab S9. Внешне он не отличается от предшественников устройств серии Tab S8. Вероятно, компания обновила внутреннюю работу, но дизайн не изменился.

Samsung Galaxy Tab S9. Фото: WinFuture Samsung Galaxy Tab S9. Фото: WinFuture Samsung Galaxy Tab S9. Фото: WinFuture Samsung Galaxy Tab S9. Фото: WinFuture

WinFuture указывает, что кроме базовой модели Tab S9, возможно, будут также версии Plus и Ultra. Последний вариант визуально впечатляет тем, что имеет большой дисплей с выемкой для фронтальной камеры.

Samsung Galaxy Tab S9 Plus. Фото: WinFuture Samsung Galaxy Tab S9 Plus. Фото: WinFuture Samsung Galaxy Tab S9 Plus. Фото: WinFuture

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra. Фото: WinFuture Samsung Galaxy Tab S9 Ultra. Фото: WinFuture Samsung Galaxy Tab S9 Ultra. Фото: WinFuture Samsung Galaxy Tab S9 Ultra. Фото: WinFuture

Когда и по каким ценам будут доступны новые продукты Samsung, пока официально не сообщается.