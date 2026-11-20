Танкеры с российским топливом, отправленные в США в рамках дизельного соглашения Дональда Трампа и Владимира Путина, прибыли в Бразилию. В американские порты ни один из них так и не вошел.

Как пишет Dilo, об этом сообщает The Maritime Executive.

В общей сложности Россия отправила в США четыре танкера. Два из них уже прибыли в бразильские порты, еще один направляется вдоль побережья Южной Америки.

Четвертый танкер находится в Атлантике, пока нет данных о том, что он собирается следовать в США.

Ранее сообщалось, что танкеры, предварительно направлявшиеся к побережью США с российским дизелем, изменили маршрут .

Теперь бразильским дистрибьюторам предлагают партии российского дизельного топлива, которые не смогли попасть в США из-за внутриполитического сопротивления. В этом месяце на рынок страны пытаются завести по меньшей мере четыре танкера, ранее изменивших курс вблизи американских портов.

Нет покупателей: американские компании отказываются покупать дизельное топливо в РФ

Отметим, представители администрации президента США Дональда Трампа непублично поощряли американские компании принимать партии российского дизельного горючего, направляющиеся в Соединенные Штаты. В то же время, бизнес опасается юридических последствий и репутационных потерь.

Потому в течение нескольких недель продавцам так и не удалось найти покупателей в США.

Также демократы Конгресса США обратились к крупнейшим американским банкам и портам с требованием сохранить все документы, связанные с потенциальным импортом или другими операциями по российскому дизельному топливу.

А губернатор американского штата Нью-Джерси Майки Шеррилл направила письма 12 операторам портов и терминалов с требованием не принимать танкеры с российским дизелем. Она предупредила, что компании могут столкнуться с многомиллионными штрафами.

Соглашение Трампа с Путиным о поставках российского дизеля

9 октября президент США Дональд Трамп объявил, что провел "чрезвычайно успешный разговор" с российским лидером Владимиром Путиным и договорился с ним о поставка нескольких миллионов тонн дизельного топлива из РФ.

На фоне этого Министерство финансов США объявило, что по доверенности Трампа Управление по контролю за иностранными активами немедленно выдает временную общую лицензию для разрешения поставки российского дизельного топлива на глобальный рынок.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал этот шаг США "очевидной слабостью, играющей на Россию", а также подверг критике то, что это произошло на фоне украинско-американских переговоров о мире.

Также сенаторы США от Республиканской и Демократической партий заявили, что решение администрации Дональда Трампа разрешить импорт российского дизельного горючего противоречит американскому законодательству. ведь в 2022 году Конгресс запретил импорт российских энергоносителей. Это нужно было, чтобы не допустить использования США для финансирования войны России против Украины.