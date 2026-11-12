После отказа США российский дизель пытаются продать одному из крупнейших мировых импортеров

Бразильским дистрибьюторам предлагают партии российского дизельного топлива, которые не смогли попасть в США из-за внутриполитического сопротивления. В этом месяце на рынок страны пытаются завести по меньшей мере четыре танкера, ранее изменивших курс вблизи американских портов.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Bloomberg.

Почему российские грузы не приняли в США

В начале года РФ сократила экспорт горючего из-за ударов украинских дронов по российским НПЗ. Позже поставки возобновились после того, как президент США Дональд Трамп предоставил санкционное исключение для смягчения глобального топливного кризиса, вызванного атаками по российской нефтепереработке и войной в Иране.

Однако ни один груз так и не дошел к американскому побережью из-за опасений нарушить закон 2022 года о запрете импорта энергоносителей из РФ.

В частности, губернатор Нью-Джерси Мики Шеррилл предостерегла портовых операторов и владельцев терминалов Нью-Йоркской гавани от приемки российского дизеля.

После этого танкер Agioi Fanendes с почти 300 тысячами баррелей горючего развернулся в 400 морских милях от Нью-Йорка.

Купят ли топливо бразильские трейдеры

Бразилия занимает второе место в мире по объемам импорта дизеля после Австралии, закрывая зарубежными поставками около трети спроса. По данным Vortexa, в четвертом квартале потребление горючего в стране достигает пика из-за перевозки удобрений и посевной кампании сои.

Местные трейдеры подтвердили, что получали предложения по российскому дизелю, однако назвали цены непривлекательными по сравнению с подобными партиями американского производства.

По оценкам Kpler, в Бразилию после загрузки в порту Приморск уже следуют суда Leruo, Cerrado, Primorye и Athina M. Если сделки состоятся, объем поставок составит 1,1 миллиона баррелей – почти вдвое больше, чем Бразилия импортировала из РФ в октябре.

Ранее сообщалось, что два из трех нефтяных танкеров, следовавших в США, с российским топливом изменили курс, поставив под угрозу заключенное ранее соглашение между главой Белого дома Дональдом Трампом и главой Кремля Путиным по покупке и импорту российского дизельного топлива.

Еще один танкер Agioi Fanendes с грузом российского дизельного топлива для Соединенных Штатов остановился у восточного побережья США. Судно под флагом Мальты загрузили 40 тысяч тонн сверхнизкосерного дизтоплива в российском порту Приморск еще 22 октября с ожидаемой датой поставки 7 ноября.