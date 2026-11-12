UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,32

--0,18

EUR

50,48

--0,60

Наличный курс:

USD

46,23

46,06

EUR

51,55

51,21

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

После отказа США российский дизель пытаются продать одному из крупнейших мировых импортеров

танкер
Танкеры с российским дизелем развернулись у берегов США / Depositphotos

Бразильским дистрибьюторам предлагают партии российского дизельного топлива, которые не смогли попасть в США из-за внутриполитического сопротивления. В этом месяце на рынок страны пытаются завести по меньшей мере четыре танкера, ранее изменивших курс вблизи американских портов.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Bloomberg.

Почему российские грузы не приняли в США

В начале года РФ сократила экспорт горючего из-за ударов украинских дронов по российским НПЗ. Позже поставки возобновились после того, как президент США Дональд Трамп предоставил санкционное исключение для смягчения глобального топливного кризиса, вызванного атаками по российской нефтепереработке и войной в Иране.

Однако ни один груз так и не дошел к американскому побережью из-за опасений нарушить закон 2022 года о запрете импорта энергоносителей из РФ.

В частности, губернатор Нью-Джерси Мики Шеррилл предостерегла портовых операторов и владельцев терминалов Нью-Йоркской гавани от приемки российского дизеля.

После этого танкер Agioi Fanendes с почти 300 тысячами баррелей горючего развернулся в 400 морских милях от Нью-Йорка.

Купят ли топливо бразильские трейдеры

Бразилия занимает второе место в мире по объемам импорта дизеля после Австралии, закрывая зарубежными поставками около трети спроса. По данным Vortexa, в четвертом квартале потребление горючего в стране достигает пика из-за перевозки удобрений и посевной кампании сои.

Местные трейдеры подтвердили, что получали предложения по российскому дизелю, однако назвали цены непривлекательными по сравнению с подобными партиями американского производства.

По оценкам Kpler, в Бразилию после загрузки в порту Приморск уже следуют суда Leruo, Cerrado, Primorye и Athina M. Если сделки состоятся, объем поставок составит 1,1 миллиона баррелей – почти вдвое больше, чем Бразилия импортировала из РФ в октябре.

Ранее сообщалось, что два из трех нефтяных танкеров, следовавших в США, с российским топливом изменили курс, поставив под угрозу заключенное ранее соглашение между главой Белого дома Дональдом Трампом и главой Кремля Путиным по покупке и импорту российского дизельного топлива.

Еще один танкер Agioi Fanendes с грузом российского дизельного топлива для Соединенных Штатов остановился у восточного побережья США. Судно под флагом Мальты загрузили 40 тысяч тонн сверхнизкосерного дизтоплива в российском порту Приморск еще 22 октября с ожидаемой датой поставки 7 ноября.

Автор:
Татьяна Бессараб

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности