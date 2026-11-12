В девяти областях Украины есть отключение света: какая ситуация в энергосистеме

В результате российских атак на энергетическую инфраструктуру в Украине обесточена часть потребителей в девяти областях. В Полтавской области четверо энергетиков получили ранения. В большинстве регионов продолжают действовать почасовые графики отключений электроэнергии.

Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов во время брифинга.

Россия в течение суток продолжала атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. На утро 12 ноября из-за повреждения энергообъектов часть потребителей осталась без электроснабжения в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Одесской, Ровенской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.

Энергетические бригады работают над восстановлением электроснабжения круглосуточно. Ремонтные работы продолжаются во всех пострадавших регионах, где это позволяет ситуация с безопасностью. В то же время возобновление усложняют воздушные тревоги, из-за которых специалисты вынуждены прерывать работу.

Отдельно Артём Некрасов сообщил о пострадавших среди работников энергетической отрасли. В результате российской атаки на Полтавщине ранения получили четверо энергетиков. Пока им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Какие графики отключения света действуют 12 ноября.

В большинстве регионов Украины применяются графики почасовых отключений электроэнергии. Для промышленных потребителей действуют графики ограничения мощности.

В Министерстве энергетики предупреждают, что из-за российских обстрелов ситуация в энергосистеме остается нестабильной. Графики электроснабжения могут изменяться в течение дня, в частности, несколько раз в час.

Украинцам рекомендуют следить за обновлением на официальных ресурсах операторов систем распределения в своих регионах. Там публикуют актуальную информацию об очередях, времени отключений и оперативных изменениях.

Какими будут отключения света зимой

Как ранее сообщалось, остальную осень и зимний период Украина, скорее всего, проведет в условиях отключений электроэнергии. Ограничения могут быть подобны тем, которые потребители уже наблюдают сейчас.

Графики отключений будут зависеть от последствий российских атак. Если враг будет наносить новые удары по энергетической инфраструктуре, в отдельных регионах могут вводить аварийные отключения.

Таким образом, стабильность электроснабжения зимой будет зависеть не только от наличия поколения, но и от того, насколько эффективно Украина сможет защитить ключевые узлы передачи электроэнергии.