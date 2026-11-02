Электроэнергия в Киеве: почему ТЭЦ не работают и что мешает восстановить генерацию

Все три основных теплоэлектроцентрали Киева, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 после российского удара 7 января 2026 года не производят электроэнергию. Поэтому столица вынуждена полагаться на поставки тока из других регионов. В то же время, нынешние перебои со светом связаны не только с нехваткой генерации, но и с ограничениями в передаче и распределении электроэнергии.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщения эксперта по вопросам энергетики Геннадия Рябцева.

По его словам, у Киева есть собственные небольшие мощности производства электроэнергии, однако их недостаточно для покрытия потребностей города.

"Киев полностью зависит от поставок электроэнергии извне. Можно ли эту ситуацию изменить быстро? Нет, нельзя. За прошедшие от того удара месяцы построить новую генерацию в Киеве, конечно, было невозможно", - пояснил эксперт.

Почему киевские ТЭЦ не производят электроэнергию

По словам Геннадия Рябцева, в январе 2026 года в результате российской атаки 16 баллистических ракет попали в ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. После этого производство электроэнергии на этих объектах было остановлено.

Восстановление поврежденных энергетических мощностей является продолжительным процессом. Через несколько месяцев после атаки построить новые объекты поколения, которые могли бы компенсировать потери, было невозможно.

Таким образом Киев потерял значительную часть собственных возможностей производства электроэнергии и вынужден получать ее из энергосистемы других регионов.

Почему в Киеве возникают проблемы со светом

В то же время, отсутствие генерации на столичных ТЭЦ не является единственной причиной перебоев с электроснабжением.

Как отметил Рябцев, нынешние проблемы со светом в Киеве связаны не столько с дефицитом производства электроэнергии, сколько с трудом ее передачи и распределения между потребителями.

То есть даже при наличии электроэнергии в общей энергосистеме возможности доставить необходимые объемы потребителям в столице могут быть ограничены.

Следовательно, для стабилизации электроснабжения Киева важно не только восстановить поврежденные генерирующие мощности, но и обеспечить надлежащую работу сетей передачи и распределения электроэнергии.

Какие ограничения действуют в энергосистеме Украины

2 ноября в отдельных регионах Украины применяются графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса, а также почасовые отключения электроэнергии для всех категорий потребителей. Причиной являются сетевые ограничения, вызванные предыдущими российскими атаками на энергетическую инфраструктуру, сообщили в Министерстве энергетики.

В некоторых регионах из-за повреждения оборудования и снижения напряжения в высоковольтных сетях ввели аварийные отключения. В таких случаях заранее обнародованные графики бездействуют. В прогнозируемый режим отключения вернутся после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Актуальную информацию об ограничениях потребителям рекомендуют проверять на официальных ресурсах местных операторов систем распределения – облэнерго. В Минэнерго также призывают экономно использовать электроэнергию утром и вечером, когда нагрузка на энергосистему самая высокая.

Почему в Украине применяют отключение света

Российские обстрелы повредили не только объекты поколения, но и сетевую инфраструктуру. Поэтому в отдельных частях страны возникают ограничения на передачу электроэнергии от производителей к потребителям. Даже при наличии достаточного объема производства сеть не всегда может доставить электроэнергию туда, где есть спрос.

Для балансировки энергосистемы и снижения нагрузки операторы могут использовать графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса, а также почасовые отключения для населения и других категорий потребителей.

Среди причин вынужденных ограничений электроснабжения:

повреждение энергетических объектов вследствие российских атак;

аварии в электрических сетях;

плановые ремонтные работы;

неблагоприятные явления погоды — грозы, штормы, наводнения и другие стихийные явления.

Возвращение отключений в части регионов само по себе не означает, что в Украине возобновился стабильный режим почасовых графиков. Характер и продолжительность ограничений зависит от состояния энергетической инфраструктуры и ситуации в сетях.