У дев’яти областях України є відключення світла: яка ситуація в енергосистемі

Унаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру в Україні знеструмлена частина споживачів у дев’яти областях. На Полтавщині четверо енергетиків дістали поранення. У більшості регіонів продовжують діяти погодинні графіки відключень електроенергії.

Як пише Dilo, про це повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов під час брифінгу.

Росія протягом доби продовжувала атакувати енергетичну інфраструктуру України. Станом на ранок 12 листопада через пошкодження енергооб’єктів частина споживачів залишилася без електропостачання у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Одеській, Рівненській, Сумській, Харківській та Черкаській областях.

Енергетичні бригади працюють над відновленням електропостачання цілодобово. Ремонтні роботи тривають у всіх постраждалих регіонах, де це дозволяє безпекова ситуація. Водночас відновлення ускладнюють повітряні тривоги, через які фахівці змушені переривати роботу.

Окремо Артем Некрасов повідомив про постраждалих серед працівників енергетичної галузі. Унаслідок російської атаки на Полтавщині поранення дістали четверо енергетиків. Наразі їм надають необхідну медичну допомогу.

Які графіки відключень світла діють 12 листопада

У більшості регіонів України застосовують графіки погодинних відключень електроенергії. Для промислових споживачів діють графіки обмеження потужності.

У Міністерстві енергетики попереджають, що через російські обстріли ситуація в енергосистемі залишається нестабільною. Графіки електропостачання можуть змінюватися протягом дня, зокрема кілька разів на годину.

Українцям рекомендують стежити за оновленнями на офіційних ресурсах операторів систем розподілу у своїх регіонах. Саме там публікують актуальну інформацію про черги, час відключень та оперативні зміни.

Якими будуть відключення світла взимку

Як раніше повідомлялось, решту осені та зимовий період Україна, найімовірніше, проведе в умовах відключень електроенергії. Обмеження можуть бути подібними до тих, які споживачі вже спостерігають зараз.

Графіки відключень залежатимуть від наслідків російських атак. Якщо ворог завдаватиме нових ударів по енергетичній інфраструктурі, в окремих регіонах можуть запроваджувати аварійні відключення.

Таким чином, стабільність електропостачання взимку залежатиме не лише від наявності генерації, а й від того, наскільки ефективно Україна зможе захистити ключові вузли передачі електроенергії.