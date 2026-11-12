Nvidia готується звільнити гендиректора Дженсена Хуана через роман із китайською шпигункою

Рада директорів американського технологічного гіганта Nvidia готується відправити у відставку співзасновника та генерального директора компанії Дженсена Хуана. Відповідне засідання керівництва відбулося в середу, 11 листопада, на тлі гучного скандалу навколо його позашлюбних стосунків із жінкою, яку підозрюють у роботі на китайську розвідку.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал DW.

За інформацією західних медіа, зокрема The Wall Street Journal, Nvidia проводить внутрішнє розслідування щодо того, чи не став керівник компанії об'єктом операції іноземної розвідки. За даними американських спецслужб, жінка, з якою Хуан мав роман, ідентифікована як агентка розвідки Китаю.

Газета The New York Times ідентифікувала її як Еліс Х. — колишню топменеджерку сінгапурської компанії Megaspeed, що займається центрами обробки даних (вона не є родичкою очільника Nvidia). У Пекіні звинувачення у шпигунстві відкидають.

Окрім цього, The New York Times повідомила про ще один можливий службовий роман Хуана — із віцепрезиденткою Nvidia з питань охорони здоров'я Кімберлі Павелл, яка перебувала в його безпосередньому підпорядкуванні. На запитання журналістів про ці стосунки гендиректор відмовився відповідати по суті та перервав розмову.

На тлі новин про можливий відхід засновника, який очолював компанію понад три десятиліття та перетворив її з виробника ігрових відеокарт на світового лідера ринку чипів для штучного інтелекту вартістю близько $4 трлн, акції Nvidia впали приблизно на 8% на позабіржових торгах.

За даними Bloomberg, рада директорів Nvidia вже співпрацює із зовнішньою рекрутинговою компанією для пошуку наступника та розглядає варіант призначення тимчасового виконувача обов'язків гендиректора.

Тим часом акціонери компанії подали колективний позов проти Nvidia та Хуана, звинувативши їх у приховуванні цих стосунків та ризиків для бізнесу, а сенатори США Елізабет Воррен і Кріс Кунс закликали адміністрацію президента Дональда Трампа зберегти всю документацію щодо експорту чипів Nvidia до Китаю та обставин цього скандалу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що глава Nvidia зізнався у зраді дружині з китайською агенткою. Тоді Дженсен Хуан у листі до працівників визнав факт подружньої невірності, не називаючи імені жінки, що спровокувало найсерйознішу управлінську кризу за 30-річну історію компанії.