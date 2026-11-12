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Nvidia готовится уволить гендиректора Дженсена Хуана из-за романа с китайской шпионкой

Nvidia CEO Jensen Huang
Nvidia готовится уволить гендиректора Дженсена Хуана из-за романа с китайской шпионкой

Совет директоров американского технологического гиганта Nvidia готовится отправить в отставку соучредителя и генерального директора компании Дженсена Хуана. Соответствующее заседание руководства состоялось в среду, 11 ноября, на фоне громкого скандала вокруг его внебрачных отношений с женщиной, подозреваемой в работе на китайскую разведку.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на DW .

По информации западных медиа, в частности The Wall Street Journal, Nvidia проводит внутреннее расследование относительно того, не стал ли руководитель компании объектом операции иностранной разведки. По данным американских спецслужб, женщина, с которой у Хуана был роман, идентифицирована как агент разведки Китая.

Газета The New York Times идентифицировала ее как Элис Х. — бывшую топ-менеджершу сингапурской компании Megaspeed, занимающуюся центрами обработки данных (она не является родственницей главы Nvidia). В Пекине обвинения в шпионаже отвергают.

Кроме этого, The New York Times сообщила о еще одном возможном служебном романе Хуана — с вице-президентом Nvidia по вопросам здравоохранения Кимберли Пауэлл, которая находилась в его непосредственном подчинении. На вопросы журналистов об этих отношениях гендиректор отказался отвечать по существу и прервал разговор.

На фоне новостей о возможном уходе основателя, возглавлявшего компанию более трех десятилетий и превратившего ее из производителя игровых видеокарт в мирового лидера рынка чипов для искусственного интеллекта стоимостью около $4 трлн, акции Nvidia упали примерно на 8% на внебиржевых торгах.

По данным Bloomberg, совет директоров Nvidia уже сотрудничает с внешней рекрутинговой компанией для поиска преемника и рассматривает вариант назначения временного исполняющего обязанности гендиректора.

Между тем, акционеры компании подали коллективный иск против Nvidia и Хуана, обвинив их в сокрытии этих отношений и рисков для бизнеса, а сенаторы США Элизабет Уоррен и Крис Кунс призвали администрацию президента Дональда Трампа сохранить всю документацию по экспорту чипов Nvidia в Китай и обстоятельствам этого скандала.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Nvidia признался в измене жене с китайской агентшей. Тогда Дженсен Хуан в письме к работникам признал факт супружеской неверности, не называя имени женщины, что спровоцировало самый серьезный управленческий кризис за 30-летнюю историю компании.

Автор:
Максим Кольц

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