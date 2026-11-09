Шпионский скандал: глава Nvidia признался в измене жене с агенткой из Китая

Гендиректор Nvidia Дженсен Хуан попал в громкий скандал, признав роман с подозреваемой китайской шпионкой. Это привело к самому серьезному управленческому кризису за 30-летнюю историю компании и создало риски для всего рынка искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Bloomberg.

Руководитель публично признал вину

В воскресной служебной записке для сотрудников Дженсен Хуан публично признался в неверности жене и принес извинения семье, заявив, что его поступкам нет оправдания. На фоне этого Nvidia начинает расследование.

Ранее он заявлял, что в его отношениях с женщиной, работавшей на клиента из Сингапура, нет ничего неприемлемого.

"Я был неверен своей жене. Мои действия причинили боль ей и нашим детям. Нет оправдания потому, что я сделал. Мне очень жаль", – сказал 63-летний Хуан в служебной записке.

Это стало трудным моментом для лидера, превратившегося в настоящую знаменитость Кремниевой долины благодаря фирменным кожаным курткам. Одновременно Хуан заявил о полной готовности сотрудничать со следствием, отметив свою приверженность защите национальной безопасности США.

Совет директоров начинает расследование

Совет директоров Nvidia уже создал специальный комитет по независимым директорам и привлек внешних юристов для проверки фактов.

Главная цель — выяснить, стал ли руководитель компании объектом влияния иностранной разведки из-за отношений с Элис Хуан (Хуан Ле), бывшей топменеджеркой Megaspeed International, не связанной с ней, и которую американские власти расследовали и пришли к выводу, что она является агентом китайской разведки.

Хотя нет оснований считать, что корпоративные секреты или национальная безопасность понесли ущерб, проверка охватит все детали дела.

События внутри Nvidia мгновенно отразились на финансовых показателях. По данным Reuters, в понедельник акции Nvidia упали более чем на 6% на торгах во Франкфурте, продлив распродажу на прошлой неделе и подняв акции до новых многомесячных минимумов. На этих уровнях производитель чипов мог потерять около 270 миллиардов долларов от цены закрытия в пятницу, согласно данным LSEG Datastream.

Поскольку Nvidia разрабатывает ключевые чипы для ИИ и реализует проекты стоимостью в сотни миллиардов долларов вместе с Уолл-стрит, аналитики опасаются расшатывания всей отрасли. В то же время Дональд Трамп уже публично защитил Хуана, назвав его "прекрасным человеком", который должен сохранить свой пост.

Напомним, ранее сообщалось, что капитализация Nvidia достигла $5,7 трлн на фоне выкупа акций и оптимизма по отношению к ИИ, когда инвесторы массово вернулись к покупке ценных бумаг корпорации после двухмесячной распродажи на бирже.