Після відмови США російський дизель намагаються продати одному з найбільших світових імпортерів

Бразильським дистриб'юторам пропонують партії російського дизельного палива, які не змогли потрапити до США через внутрішньополітичний спротив. Цього місяця на ринок країни намагаються завести щонайменше чотири танкери, що раніше змінили курс поблизу американських портів.

Як пише Dilo, про це повідомляє Bloomberg

Чому російські вантажі не прийняли у США

На початку року РФ скоротила експорт пального через удари українських дронів по російських НПЗ. Згодом постачання відновилися після того, як президент США Дональд Трамп надав санкційний виняток для пом'якшення глобальної паливної кризи, спричиненої атаками по російській нафтопереробці та війною в Ірані.

Однак жоден вантаж так і не дістався американського узбережжя через побоювання порушити закон 2022 року про заборону імпорту енергоносіїв з РФ.

Зокрема, губернаторка Нью-Джерсі Мікі Шеррілл застерегла портових операторів і власників терміналів Нью-Йоркської гавані від приймання російського дизелю.

Після цього танкер Agioi Fanendes із майже 300 тисячами барелів пального розвернувся за 400 морських миль від Нью-Йорка.

Чи куплять паливо бразильські трейдери

Бразилія посідає друге місце у світі за обсягами імпорту дизелю після Австралії, закриваючи закордонними поставками близько третини попиту. За даними Vortexa, у четвертому кварталі споживання пального в країні досягає піку через перевезення добрив та посівну кампанію сої.

Місцеві трейдери підтвердили, що отримували пропозиції щодо російського дизелю, проте назвали ціни непривабливими порівняно зі схожими партіями американського виробництва.

За оцінками Kpler, до Бразилії після завантаження в порту Приморськ уже прямують судна Leruo, Cerrado, Primorye та Athina M. Якщо угоди відбудуться, обсяг поставок становитиме 1,1 мільйона барелів — майже вдвічі більше, ніж Бразилія імпортувала з РФ у жовтні.

Раніше повідомлялося, що два з трьох нафтових танкерів, які прямували в США, з російським паливом змінили курс, поставивши під загрозу укладену раніше угоду між главою Білого дому Дональдом Трампом і очільником Кремля Путіним з купівлі та імпорту російського дизельного палива.

Ще один танкер Agioi Fanendes із вантажем російського дизельного палива для Сполучених Штатів зупинився біля східного узбережжя США. Судно під прапором Мальти завантажили 40 тисячами тонн наднизькосірчаного дизпалива в російському порту Приморськ ще 22 жовтня з очікуваною датою поставки 7 листопада.