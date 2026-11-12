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Понад 2 млн українців повернули свої гроші зі збанкрутілих банків: скільки виплатив Фонд гарантування у жовтні

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Фонд гарантування вкладів виплатив 1,6 млн грн у жовтні

Протягом жовтня 2026 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив клієнтам банків, що ліквідуються, 1,6 млн грн гарантованого відшкодування. Загальна сума виплат за весь час роботи інституції вже перевищила 105,1 млрд грн.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

За даними Фонду, від моменту його заснування кошти отримали понад 2 млн вкладників, які звернулися за виплатами, — це становить 96,1% від загальної кількості клієнтів неплатоспроможних банків.

Безпосередньо за час повномасштабної війни сума виплаченого гарантованого відшкодування сягнула 9,4 млрд грн.

У ФГВФО наголошують, що всі розрахунки із вкладниками здійснюються виключно за рахунок власних ресурсів установи.

Станом на 31 жовтня 2026 року обсяг коштів, акумульованих Фондом, становив 62,7 млрд грн.

Як повернути гроші зі збанкрутілого банку під час війни

Починаючи з 13 квітня 2022 року на час воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування діє 100%-а гарантія за вкладами, яка поширюється на строкові депозити, а також кошти на поточних рахунках фізичних осіб і ФОП.

Гарантовані виплати можна отримати у будь-який зручний для вкладників спосіб: через мобільний застосунок "Дія", за допомогою онлайн-сервісів банків-агентів (мобільних застосунків) або безпосередньо у відділеннях банків-агентів.

Нагадаємо, у серпні 2026 року банки, які перебувають у ліквідації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, спрямували на погашення вимог кредиторів понад 269 млн грн.

Автор:
Тетяна Бесараб

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