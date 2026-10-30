Виплати вкладникам Банку Січ припинили: ліквідацію банку завершено

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив ліквідаційну процедуру АТ "Банк Січ" та з 29 жовтня 2026 року припинив виплату гарантованого відшкодування його вкладникам. Загалом у межах гарантованих виплат клієнти банку отримали 1,273 млрд грн.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

Рішення про затвердження ліквідаційного балансу та звіту про виконання ліквідаційної процедури Банку Січ виконавча дирекція Фонду ухвалила 29 жовтня.

Відповідно до закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", виплата гарантованих сум вкладникам припиняється у день затвердження ліквідаційного балансу. З цього ж моменту ліквідаційна процедура банку вважається завершеною.

Таким чином, з 29 жовтня ФГВФО більше не здійснює гарантовані виплати вкладникам Банку Січ.

Що буде з вимогами кредиторів

Вимоги кредиторів Банку Січ, які не були задоволені під час ліквідаційної процедури та продажу активів установи до моменту складання ліквідаційного балансу, відповідно до законодавства вважаються погашеними.

Після затвердження ліквідаційного балансу Фонд також закрив накопичувальний рахунок Банку Січ.

У ФГВФО наголошують, що реквізити цього рахунку більше не дійсні, а платежі на них не приймаються.

Нагадаємо, у вересні 2026 року Фонд гарантування розпочав виплати кредиторам Банку Січ сьомої черги. Кошти мали отримати 323 кредитори, а загальна сума виплат становила 202,7 млн грн — близько 15% від суми вимог цієї черги.