НБУ назвав банкноту гривні, яку найчастіше підробляють

В Україні найчастіше підробляють банкноти номіналом 500 гривень старого зразка. За дев’ять місяців 2026 року на них припала більшість вилучених з обігу фальшивих купюр.

Як пише Dilo, про це Національний банк України повідомив у відповіді на запит порталу Comments.ua.

У регуляторі зауважили, що загальна кількість і сума підроблених банкнот гривні порівняно з аналогічним періодом минулого року скоротилися втричі.

Які банкноти найчастіше підробляють

За даними НБУ, упродовж січня — вересня 2026 року 78% усіх вилучених підроблених банкнот становили купюри старого зразка. Найчастіше серед них траплялися:

500 гривень — 61% від загальної кількості вилучених підробок,

200 гривень — 11%,

20, 50 та 100 гривень — разом 6%.

Як вказує НБУ, найбільш уразливими для підроблення залишаються банкноти старого зразка, зокрема 500 гривень 2006 року випуску.

Водночас сучасні банкноти гривні, випущені у 2014–2019 роках, становили лише 10% від усіх підробок, вилучених у банківській системі за підсумками 2025 року. На мільйон справжніх банкнот нового зразка припадало лише 0,2 підробленої.

За підсумками 2025 року на мільйон справжніх банкнот гривні припадало близько 1,7 підробленої. Це найнижчий річний показник від початку повномасштабного вторгнення Росії. Для порівняння, у 2024 році він становив 5,1, у 2023-му — 2,1, у 2022-му — 2,2, а у 2021-му — 7,1 підробленої банкноти на мільйон справжніх.

У НБУ пояснюють відносно низький рівень підроблення гривні посиленим захистом сучасних банкнот. Зокрема, використовуються спеціальний папір, "віконна" захисна стрічка та оптично-змінний елемент SPARK, зображення на якому рухається, а колір змінюється залежно від кута огляду.

За даними Європейського центрального банку, у 2025 році в ЄС на мільйон справжніх банкнот євро припадало близько 14 підробок. Це більш ніж у вісім разів більше, ніж в Україні.

Нагадаємо, станом на 1 жовтня 2026 року сума готівки, що перебувала в обігу в Україні, досягла 973 мільярдів гривень. Це на 46,7 мільярда гривень або на 5% більше порівняно з початком року, коли цей показник становив 926,3 мільярда гривень.

4 вересня НБУ офіційно ввів в обіг банкноту нового найвищого номіналу 2 000 гривень. На її лицьовому боці зображений український поет-шістдесятник Василь Стус, а на зворотному – будівля Донецького національного університету, де він навчався.

Слід зазначити, що це перша у світі банкнота, у якій для посилення захисту використано унікальну захисну стрічку AnimaTM Colour – поліхромну та анімовану. Під час зміни кута нахилу банкноти на ній спостерігаються ефект руху та зміни зображення – тризуб змінюється на знак гривні. Цю стрічку було презентовано виробником лише наприкінці квітня 2026 року.