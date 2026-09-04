RU
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,73

+0,12

EUR

51,94

+0,29

Готівковий курс:

USD

44,85

44,75

EUR

52,15

51,92

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації

Нова банкнота у 2000 гривень офіційно вводиться в обіг: що потрібно знати

2000 грн
Нова купюра виконана у фіолетово-синіх та рожевих тонах / НБУ

Сьогодні, 4 вересня, Національний банк України офіційно вводить в обіг банкноту нового найвищого номіналу 2 000 гривень. На її лицьовому боці зображений український поет-шістдесятник Василь Стус, а на зворотному – будівля Донецького національного університету, де він навчався.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба регулятора.

Національний банк спеціально презентував нову банкноту заздалегідь – за два місяці до її дати введення в обіг, щоб надати можливість банківським і небанківським установам вчасно налаштувати своє обладнання (банкомати, комплекси самообслуговування), а громадянам та бізнесу – ознайомитися з дизайном та елементами захисту цієї банкноти.

Про нову банкноту 2000 грн

Нова купюра виконана у фіолетово-синіх та рожевих тонах. На лицьовому боці розміщено портрет Василя Стуса та його підпис.

Нова купюра продовжує сучасний банкнотний ряд, концепція її дизайну та система захисту в цілому відповідають модифікованим банкнотам номіналом 100, 200, 500, 1 000 гривень зразків 2014–2019 років. 

Банкнота матиме сучасні елементи захисту та буде законним платіжним засобом нарівні з іншими банкнотами гривні, що перебувають в обігу.

Слід зазначити, що це перша у світі банкнота, у якій для посилення захисту використано унікальну захисну стрічку AnimaTM Colour – поліхромну та анімовану. Під час зміни кута нахилу банкноти на ній спостерігаються ефект руху та зміни зображення – тризуб змінюється на знак гривні. Цю стрічку було презентовано виробником лише наприкінці квітня 2026 року.

Скандал зі шрифтом

НБУ після презентації нової банкноти номіналом 2000 грн знову звинуватили у використанні неліцензійного шрифту.

Йдеться про кирилізовану версію шрифту, створену російською дизайнеркою Олександрою Гофман.

Ще у 2019 році шрифтові дизайнери порушували аналогічне питання після випуску банкноти у 1000 грн.

У 2019 році представник компанії Adobe Франк Грісхамер підтвердив, що на українській банкноті використано не ліцензований Bickham Script Pro 3, а крадену копію, і для вирішення проблеми потрібно створювати абсолютно нові друковані форми.

Після суспільного резонансу Нацбанк заявив, що на новій банкноті номіналом 2000 грн оновить шрифтове оформлення.

НБУ пояснив, чому саме тепер

В НБУ стверджують, що запровадження банкноти номіналом 2000 грн не збільшить кількість грошей в економіці та не матиме впливу на інфляцію.

Введення в обіг банкноти нового номіналу регулятор пояснив зміною економіки, зокрема доходів, цін, обсягу готівки в обігу, а також поведінки населення. З часу введення банкноти 1 000 гривень сім років тому середньомісячна зарплата в Україні зросла втричі, а рівень цін на основі індексу інфляції – вдвічі.

"Це зумовило потребу в більшій кількості готівкових коштів, адже, якщо після введення банкноти 1 000 гривень для отримання середньомісячної зарплати достатньо було 10 банкнот найвищого номіналу, то у 2026 році для цього потрібно більше 30 банкнот номіналом 1 000 грн", – зазначають в НБУ.

У регуляторі підкреслили, що запровадження нового номіналу має розширити можливості для готівкових розрахунків та оптимізувати структуру готівкового обігу.

Чому насправді було ухвалено таке рішення, чи можуть бути в найближчому банкноти більшого номіналу,читайте в матеріалі Delo.ua. 

Автор:
Світлана Манько

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності