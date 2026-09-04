Нова банкнота у 2000 гривень офіційно вводиться в обіг: що потрібно знати

Сьогодні, 4 вересня, Національний банк України офіційно вводить в обіг банкноту нового найвищого номіналу 2 000 гривень. На її лицьовому боці зображений український поет-шістдесятник Василь Стус, а на зворотному – будівля Донецького національного університету, де він навчався.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба регулятора.

Національний банк спеціально презентував нову банкноту заздалегідь – за два місяці до її дати введення в обіг, щоб надати можливість банківським і небанківським установам вчасно налаштувати своє обладнання (банкомати, комплекси самообслуговування), а громадянам та бізнесу – ознайомитися з дизайном та елементами захисту цієї банкноти.

Про нову банкноту 2000 грн

Нова купюра виконана у фіолетово-синіх та рожевих тонах. На лицьовому боці розміщено портрет Василя Стуса та його підпис.

Нова купюра продовжує сучасний банкнотний ряд, концепція її дизайну та система захисту в цілому відповідають модифікованим банкнотам номіналом 100, 200, 500, 1 000 гривень зразків 2014–2019 років.

Банкнота матиме сучасні елементи захисту та буде законним платіжним засобом нарівні з іншими банкнотами гривні, що перебувають в обігу.

Слід зазначити, що це перша у світі банкнота, у якій для посилення захисту використано унікальну захисну стрічку AnimaTM Colour – поліхромну та анімовану. Під час зміни кута нахилу банкноти на ній спостерігаються ефект руху та зміни зображення – тризуб змінюється на знак гривні. Цю стрічку було презентовано виробником лише наприкінці квітня 2026 року.

Скандал зі шрифтом

НБУ після презентації нової банкноти номіналом 2000 грн знову звинуватили у використанні неліцензійного шрифту.

Йдеться про кирилізовану версію шрифту, створену російською дизайнеркою Олександрою Гофман.

Ще у 2019 році шрифтові дизайнери порушували аналогічне питання після випуску банкноти у 1000 грн.

У 2019 році представник компанії Adobe Франк Грісхамер підтвердив, що на українській банкноті використано не ліцензований Bickham Script Pro 3, а крадену копію, і для вирішення проблеми потрібно створювати абсолютно нові друковані форми.

Після суспільного резонансу Нацбанк заявив, що на новій банкноті номіналом 2000 грн оновить шрифтове оформлення.

НБУ пояснив, чому саме тепер

В НБУ стверджують, що запровадження банкноти номіналом 2000 грн не збільшить кількість грошей в економіці та не матиме впливу на інфляцію.

Введення в обіг банкноти нового номіналу регулятор пояснив зміною економіки, зокрема доходів, цін, обсягу готівки в обігу, а також поведінки населення. З часу введення банкноти 1 000 гривень сім років тому середньомісячна зарплата в Україні зросла втричі, а рівень цін на основі індексу інфляції – вдвічі.

"Це зумовило потребу в більшій кількості готівкових коштів, адже, якщо після введення банкноти 1 000 гривень для отримання середньомісячної зарплати достатньо було 10 банкнот найвищого номіналу, то у 2026 році для цього потрібно більше 30 банкнот номіналом 1 000 грн", – зазначають в НБУ.

У регуляторі підкреслили, що запровадження нового номіналу має розширити можливості для готівкових розрахунків та оптимізувати структуру готівкового обігу.

Чому насправді було ухвалено таке рішення, чи можуть бути в найближчому банкноти більшого номіналу,читайте в матеріалі Delo.ua.