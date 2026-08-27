Введення банкноти 2000 грн в обіг: НБУ пропонує змінити правила для кас банків

Національний банк України (НБУ) повідомив про підготовку змін до порядку організації касової роботи банків. Ініціатива регулятора пов’язана з введенням в обіг нової банкноти номіналом 2 000 гривень, що відбудеться 4 вересня 2026 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зокрема, регулятор пропонує:

доповнити новим номіналом перелік банкнот гривні, які мають здавати банки до Національного банку;

уточнити єдині характеристики пакувальних матеріалів, які застосовуватимуться під час пакування банкнот номіналом 2 000 гривень.

Відповідний проєкт постанови "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні" винесли на обговорення. Зауваження та пропозиції до нього прийматимуть до 4 вересня цього року включно

Що відомо про банкноту номіналом 2 000 грн

Нацбанк поповнив банкнотний ряд національної валюти банкнотою номіналом 2000 гривень. Нова купюра офіційно надійде в готівковий обіг з 4 вересня 2026 року.

На лицьовому боці нової купюри буде зображено портрет українського поета-шестидесятника Василя Стуса. На зворотному боці – будівля філологічного факультету Донецького національного університету, де навчався митець, та який нині названо на його честь.

Нова банкнота містить понад 20 захисних елементів.

В НБУ стверджують, що запровадження банкноти номіналом 2000 грн не збільшить кількість грошей в економіці та не матиме впливу на інфляцію. У регуляторі пояснюють, що новий номінал вводиться через зростання обсягів економіки, зарплат, цін і готівки в обігу, а не є причиною цих процесів.

Чому насправді було ухвалено таке рішення, чи можуть бути в найближчому банкноти більшого номіналу, читайте в матеріалі Delo.ua.