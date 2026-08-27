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Введение банкноты 2000 грн в обращение: НБУ предлагает изменить правила для касс банков

НБУ
НБУ предлагает обновить правила кассовой работы банков перед введением банкноты 2000 грн / НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) сообщил о подготовке изменений к порядку организации кассовой работы банков. Инициатива регулятора связана с введением в обращение новой банкноты номиналом 2000 гривен, которое состоится 4 сентября 2026 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба НБУ.

В частности, регулятор предлагает:

  • дополнить новым номиналом перечень банкнот гривны, которые должны сдавать банки в Национальный банк;
  • уточнить единые характеристики упаковочных материалов, применяемых при упаковке банкнот номиналом 2 000 гривен.

Соответствующий проект постановления "Об утверждении Изменений в Инструкции о порядке организации кассовой работы банками и проведении платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине" был вынесен на обсуждение. Замечания и предложения к нему будут приниматься до 4 сентября этого года включительно

Что известно о банкноте номиналом 2 000 грн

Нацбанк пополнил банкнотный ряд национальной валюты банкнотой номиналом 2000 гривен. Новая купюра официально поступит в наличное обращение с 4 сентября 2026 года.

На лицевой стороне новой купюры будет изображен портрет украинского поэта-шестидесятника Василия Стуса. На оборотной стороне – здание филологического факультета Донецкого национального университета, где учился художник, который сейчас назван в его честь.

Новая банкнота содержит более 20-ти защитных элементов.

В НБУ утверждают, что   введение банкноты номиналом 2000 грн   не увеличит количество денег в экономике и не повлияет на инфляцию. В регуляторе объясняют, что новый номинал вводится из-за роста объемов экономики, зарплат, цен и наличных денег в обращении, а не является причиной этих процессов.

Почему на самом деле было принято такое решение, могут ли быть в ближайшем банкноте большего номинала,   читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько

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