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Введение банкноты 2000 грн в обращение: НБУ предлагает изменить правила для касс банков
Национальный банк Украины (НБУ) сообщил о подготовке изменений к порядку организации кассовой работы банков. Инициатива регулятора связана с введением в обращение новой банкноты номиналом 2000 гривен, которое состоится 4 сентября 2026 года.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба НБУ.
В частности, регулятор предлагает:
- дополнить новым номиналом перечень банкнот гривны, которые должны сдавать банки в Национальный банк;
- уточнить единые характеристики упаковочных материалов, применяемых при упаковке банкнот номиналом 2 000 гривен.
Соответствующий проект постановления "Об утверждении Изменений в Инструкции о порядке организации кассовой работы банками и проведении платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине" был вынесен на обсуждение. Замечания и предложения к нему будут приниматься до 4 сентября этого года включительно
Что известно о банкноте номиналом 2 000 грн
Нацбанк пополнил банкнотный ряд национальной валюты банкнотой номиналом 2000 гривен. Новая купюра официально поступит в наличное обращение с 4 сентября 2026 года.
На лицевой стороне новой купюры будет изображен портрет украинского поэта-шестидесятника Василия Стуса. На оборотной стороне – здание филологического факультета Донецкого национального университета, где учился художник, который сейчас назван в его честь.
Новая банкнота содержит более 20-ти защитных элементов.
В НБУ утверждают, что введение банкноты номиналом 2000 грн не увеличит количество денег в экономике и не повлияет на инфляцию. В регуляторе объясняют, что новый номинал вводится из-за роста объемов экономики, зарплат, цен и наличных денег в обращении, а не является причиной этих процессов.
Почему на самом деле было принято такое решение, могут ли быть в ближайшем банкноте большего номинала, читайте в материале Delo.ua.