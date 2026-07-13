"Банкнота 4000 грн тоже была бы не лишней" - что говорят власти и эксперты о введении купюры 2000 грн

10 июля 2026 года Нацбанк ввел в обращение новую банкноту - номиналом 2000 грн. Обычно подобные действия свидетельствуют об ускорении инфляции и, возможно, об ожидании инфляции в будущем. Почему на самом деле было принято такое решение, могут ли быть в ближайшем банкноте большего номинала – объясняет Delo.ua.

Четыре причины для ввода новой банкноты

Само наличное обращение уже отошло в прошлое – сейчас 96% всех операций по платежным картам – это онлайн-расчеты. Но есть несколько причин введения банкноты в 2000 грн., отмечает НБУ:

- Последний раз новую банкноту вводили семь лет назад, в 2019 году. Тогда объем наличных денег за год был на уровне 390 млрд. грн. Теперь – более 970 млрд гривен сегодня.

– Доля банкнот номиналом 1000 гривен по сумме уже превысила 55%.

– уровень цен, если смотреть на индекс инфляции, вырос вдвое. В то же время среднемесячная зарплата в мае 2026 достигла почти 31 000 гривен. Это втрое больше, чем в 2019 году.

- После введения в обращение банкноты 1000 гривен для получения среднемесячной зарплаты наличными достаточно было 10 банкнот самого высокого номинала. В 2026 году для этого нужно уже более 30 банкнот номиналом в 1000 гривен.

“Так что решение о банкноте 2000 гривен основывается не на одном показателе, - говорит глава НБУ Андрей Пышный, - это результат совокупности факторов, сформировавших объективную потребность сделать обслуживание наличного обращения более эффективным.

Нет оснований для высокой инфляции

Старшее поколение помнит купоно-рубли, временную национальную валюту, которые существовали с 1992 по 1996 год. Из-за сверхвысокой инфляции тогда правительство постоянно вводило новые номиналы - и 100 000 и даже 1 млн. Но сейчас для такого высокого уровня инфляции нет оснований, потому что олотовалютные резервы стабильно высоки, дефицит платежного баланса с учетом помощи партнеров не является критическим, а банковская система является устойчивой.

"Несмотря на продолжающуюся уже 5-й год большую войну, Украина сохраняет макрофинансовую стабильность", - отмечает председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

В решении НБУ о новой банкноте нет ничего необычного. "Сегодня мы имеем курс 44 гривны за доллар. Соответственно, для того, чтобы деньги полноценно выполняли свою функцию в обращении, нужны высшие номиналы. Поэтому появление банкноты в 2000 гривен является вполне естественным шагом. Я бы даже сказал, что и номинал в 4000 гривен сейчас не будет. Delo.ua.

За эти семь лет накопленный уровень инфляции в Украине составил 84%. Проще говоря, потребительская корзина, которая в октябре 2019 года обходилась в 100 гривен, в июле 2026 года стоит уже 184 гривны, добавляет он.

В то же время, появление банкноты в 2000 грн во многом объясняется девальвацией гривны. В 2019 году, когда НБУ ввел купюру номиналом в 1000 грн, была эквивалентна примерно $40 по тогдашнему курсу. Сегодня 2000 грн составляет около $45, что означает новый высочайший номинал фактически имеет такую же покупательную способность, какую семь лет назад банкнота имела в 1000 грн.

Как инфляция влияет на покупательную способность

С начала года цены в Украине уже выросли более чем на 5,5%. Эксперт предположил, что в случае сохранения такой динамики годовая инфляция может достигнуть около 10%. При таком уровне инфляции деньги постепенно теряют свою покупательную способность: за десять лет она сократится более чем вдвое, а цены вырастут более чем в два раза.

Владимир Дубровский отмечает, что инфляция является естественным процессом для любой экономики, а задача центрального банка состоит не в том, чтобы ее полностью устранить, а в том, чтобы удерживать на умеренном уровне. В то же время, именно инфляция и постепенное обесценивание денег объясняют, почему НБУ постепенно изымает мелкие номиналы и заменяет бумажные банкноты монетами.

"Банкнота в 10 гривен сегодня - это менее 25 центов. Вполне естественно заменит ее монетой, ведь мелкие деньги имеют высокую скорость обращения и бумажные купюры из-за этого быстро изнашиваются. Монеты в таком случае значительно целесообразнее и долговечнее", - говорит Дубровский.

По мнению экономиста, следующей на смену монетой может стать банкнота номиналом 20 грн. Что касается 50 грн, то говорить об этом пока рано.

Как НБУ менял наличное обращение

За последние годы НБУ последовательно обновляет структуру наличного обращения. В октябре 2019 регулятор ввел банкноту номиналом 1000 грн и окончательно изъял из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек. В 2025 году началось поэтапное изъятие 10-копеечных монет, а в марте 2026 года бумажных банкнот номиналом 1, 2, 5 и 10 грн. Уже сегодня стало известно, что на 4 сентября запланирован ввод новой банкноты номиналом 2000 грн.

В 2020-2021 годах инфляция в Украине ускорилась с 5% до 10%, а затем уже в результате полномасштабной войны, дефицита топлива и девальвации гривни она достигла 26,6%. Одновременно НБУ постепенно обновлял структуру наличного обращения, изменяя номинальный ряд банкнот и монет.

Напомним, что 2 марта Национальный банк постепенно вывел из обращения банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен , заменив их соответствующими монетами.

Такое решение объяснили более длительным сроком службы монет: если бумажные купюры мелких номиналов обращаются в среднем около 2,5 года, то монеты могут использоваться 20025 лет, что позволяет существенно сократить затраты на их изготовление и замену.