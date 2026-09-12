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"Укрзализныця" добавила "Интерсити" между Киевом и Луцком на два уикенда

"Укрзализныця" добавила "Интерсити" между Киевом и Луцком на два уикенда
"Укрзализныця" добавила "Интерсити" между Киевом и Луцком на два уикенда

"Укрзализныця" назначила дополнительный скоростной поезд Интерсити №755/756 Киев – Луцк на два сентябрьских уикенда. Он будет курсировать с пятницы по воскресенье 18–20 и 25–27 сентября.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на "Укрзализныцу".

Из Киева поезд будет отправляться в 07:26 и прибывать в Луцк в 13:00.

В обратном направлении Интерсити будет отправляться из Луцка в 16:17, а в столицу будет прибывать в 21:41.

На маршруте предусмотрены остановки в Фастове, Бердичеве, Шепетовке, Здолбунове и Ровно.

Таким образом, дополнительные рейсы позволят выехать из Киева на Волынь утром и вернуться в столицу вечером в течение двух подряд выходных.

Напомним, в июле "Укрзализныця" уже добавляла Интерсити в Луцк №755/756 из-за повышенного спроса. Тогда для дополнительных рейсов компания использовала скоростной поезд Hyundai, поскольку Skoda, ранее работавшая ежедневно на этом направлении, находилась на плановом ремонте.

Автор:
Татьяна Гойденко

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