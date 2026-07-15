"Укрзализныця" запустит дополнительный "Интерсити" Киев-Луцк: какой график

"Укрзализныця" назначила дополнительный скоростной поезд Интерсити №755/756 по маршруту Киев-Луцк на 25 и 26 июля.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение пресс-службы компании.

Дополнительный поезд Киев–Луцк

Рейс будет запущен в дни проведения международного литературного фестиваля "Фронтера", где УЗ выступит логистическим партнером мероприятия.

Специальный поезд получил название Frontera Express . Во время поездки пассажиров ожидают поэтические паузы с живыми чтениями, а в вагонах субботнего рейса Киев-Луцк на случайных местах будут спрятаны литературные подарки от организаторов фестиваля, издательства "Лаборатория" и "Укрзализныци".

График движения Интерсити №755/756 Киев–Луцк:

Киев – Луцк

отправление из Киева - 07:00;

прибытие в Ровно - 11:15;

стоянка в Ровно - 11:15-11:17;

прибытие в Луцк - 12:44.

Луцк – Киев

отправление из Луцка - 15:49;

прибытие в Ровно - 17:00;

стоянка в Ровно - 17:00-17:02;

прибытие в Киев - 21:15.

В "Укрзализныце" отметили, что ранее по этому направлению ежедневно курсировал поезд Skoda, однако сейчас он находится на плановом ремонте и должен вернуться к работе в конце года. Для дополнительных рейсов в период повышенного спроса компания будет использовать скоростной поезд Hyundai.

Добавим, "Укрзализныця" переводит поезд Киев – Кишинев на ежедневный график. Кроме того, на маршрут в первый раз выйдет уникальный детский вагон. Новый график движения начал действовать в конце июня.