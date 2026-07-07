"Укрзализныця" готовится к новым переговорам с кредиторами

"Укрзализныця" планирует вернуться к переговорам с владельцами еврооблигаций после вступления решения о повышении тарифов на грузовые перевозки.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил глава правления компании Александр Перцовский, информирует "Интерфакс-Украина".

Как новые тарифы повлияют на долг УЗ

Повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки на 30% должно усилить позиции "Укрзализныци" в переговорах с владельцами еврооблигаций на сумму $1,05 млрд.

По его словам, в первую очередь необходимо дождаться вступления решения о повышении тарифов в силу. Хотя этого шага недостаточно для решения финансовых проблем компании, он создаст предпосылки для возобновления переговоров с кредиторами по реструктуризации долга.

Перцовский отметил, что "Укрзализныця" также рассчитывает на поддержку международных финансовых организаций и других партнеров, которые могут обеспечить необходимую ликвидность. Именно сочетание этих факторов, по его мнению, позволит достигнуть договоренностей с держателями еврооблигаций.

В то же время руководитель компании подчеркнул, что переговоры будут проходить только на условиях, которые будут экономически обоснованными и приемлемыми для "Укрзализныци". Если кредиторы будут настаивать на невыгодных условиях, процесс реструктуризации может затянуться.

Перцовский напомнил, что нынешний долг берет свое начало по кредитам, привлеченным через Проминвестбанк, значительная часть которых использовалась для подготовки инфраструктуры к чемпионату Евро-2012. Впоследствии эти обязательства были рефинансированы путем выпуска еврооблигаций. Однако из-за полномасштабной войны, потери активов и оккупации части территорий экономические возможности для своевременного погашения этого долга существенно ухудшились.

По словам руководителя компании, "Укрзализныця" не планирует привлекать новые кредиты для финансирования операционной деятельности и не рассматривает возможность новых выпусков еврооблигаций.

В то же время, международные финансовые организации, по словам Перцовского, понимают финансовое состояние компании и не требуют досрочного погашения долговых обязательств, предоставляя соответствующие послабления.

Председатель правления также отметил, что предыдущее предложение о реструктуризации долга, которое "Укрзализныця" подготовила вместе с финансовыми советниками Rothschild & Co и FinPoint, было реалистичным для компании. Однако без решения пересмотра грузовых тарифов кредиторы не имеют четкого понимания будущей финансовой модели перевозчика.

"Вопрос грузовых тарифов является определяющим, ведь они формируют около 80% доходов компании. Именно после его урегулирования мы готовы вернуться к переговорам с новыми предложениями", - отметил Перцовский.

Напомним, в январе 2026 года "Укрзализныця" приостановила выплату купонного дохода по еврооблигациям и объявила о начале комплексной реструктуризации долга. Компания объяснила это сокращением доходов от грузовых перевозок, уменьшением их объемов, а также значительным ростом количества атак на железнодорожную инфраструктуру.

Во время переговоров с держателями еврооблигаций весной этого года "Укрзализныця" предложила списать 20% основной суммы долга, перенести окончательное погашение на 2033 год и привязать график предстоящих выплат к объемам грузовых перевозок. Однако договоренностей с кредиторами пока добиться не удалось.

Что известно о планах повышения тарифов УЗ

В начале июня глава правления УЗ Александр Перцовский заявлял, что повышение тарифов на грузовые перевозки на 45% является компромиссным решением, которое позволит "Укрзализныце" частично покрыть финансовый дефицит, продолжить переговоры с кредиторами и поддерживать работу в условиях усиленных российских атак на железнодорожную инфраструктуру.

22 июня "Укрзализныця" инициировала пересмотр тарифов на грузовые перевозки, предложив индексацию на 30% с 1 августа 2026 года. В компании объясняют решение существенным ростом затрат на электроэнергию и инфляционными процессами, а также финансовыми убытками, которые накопились из-за замороженных тарифов в условиях войны.