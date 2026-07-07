"Укрзалізниця" готується до нових переговорів із кредиторами

“Укрзалізниця” планує повернутися до переговорів із власниками єврооблігацій після набуття чинності рішення про підвищення тарифів на вантажні перевезення.

Як пише Delo.ua, про це заявив голова правління компанії Олександр Перцовський, інформує "Інтерфакс-Україна".

Як нові тарифи вплинуть на борг УЗ

Підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення на 30% має посилити позиції "Укрзалізниці" у переговорах із власниками єврооблігацій на суму $1,05 млрд.

За його словами, насамперед необхідно дочекатися набуття чинності рішення про підвищення тарифів. Хоча цього кроку недостатньо для розв'язання фінансових проблем компанії, він створить передумови для відновлення переговорів із кредиторами щодо реструктуризації боргу.

Перцовський зазначив, що "Укрзалізниця" також розраховує на підтримку міжнародних фінансових організацій та інших партнерів, які можуть забезпечити необхідну ліквідність. Саме поєднання цих факторів, на його думку, дасть змогу досягти домовленостей із власниками єврооблігацій.

Водночас керівник компанії наголосив, що переговори відбуватимуться лише на умовах, які будуть економічно обґрунтованими та прийнятними для "Укрзалізниці". Якщо ж кредитори наполягатимуть на невигідних умовах, процес реструктуризації може затягнутися.

Перцовський нагадав, що нинішній борг бере свій початок із кредитів, залучених через Промінвестбанк, значна частина яких використовувалася для підготовки інфраструктури до чемпіонату Євро-2012. Згодом ці зобов'язання були рефінансовані шляхом випуску єврооблігацій. Однак через повномасштабну війну, втрату активів і окупацію частини територій економічні можливості для своєчасного погашення цього боргу суттєво погіршилися.

За словами очільника компанії, "Укрзалізниця" не планує залучати нові кредити для фінансування операційної діяльності та наразі не розглядає можливість нових випусків єврооблігацій.

Водночас міжнародні фінансові організації, за словами Перцовського, розуміють фінансовий стан компанії та не вимагають дострокового погашення боргових зобов'язань, надаючи відповідні послаблення.

Голова правління також зазначив, що попередня пропозиція щодо реструктуризації боргу, яку "Укрзалізниця" підготувала разом із фінансовими радниками Rothschild & Co та FinPoint, була реалістичною для компанії. Проте без рішення щодо перегляду вантажних тарифів кредитори не мають чіткого розуміння майбутньої фінансової моделі перевізника.

"Питання вантажних тарифів є визначальним, адже вони формують близько 80% доходів компанії. Саме після його врегулювання ми готові повернутися до переговорів із новими пропозиціями", - зазначив Перцовський.

Нагадаємо, у січні 2026 року "Укрзалізниця" призупинила виплату купонного доходу за єврооблігаціями та оголосила про початок комплексної реструктуризації боргу. Компанія пояснила це скороченням доходів від вантажних перевезень, зменшенням їхніх обсягів, а також значним зростанням кількості російських атак на залізничну інфраструктуру.

Під час переговорів із власниками єврооблігацій навесні цього року "Укрзалізниця" запропонувала списати 20% основної суми боргу, перенести остаточне погашення на 2033 рік та прив'язати графік майбутніх виплат до обсягів вантажних перевезень. Однак домовленостей із кредиторами поки що досягти не вдалося.

Що відомо про плани щодо підвищення тарифів УЗ

На початку червня голова правління УЗ Олександр Перцовський заявляв, що підвищення тарифів на вантажні перевезення на 45% є компромісним рішенням, яке дозволить "Укрзалізниці" частково покрити фінансовий дефіцит, продовжити переговори з кредиторами та підтримувати роботу в умовах посилених російських атак на залізничну інфраструктуру.

22 червня "Укрзалізниця" ініціювала перегляд тарифів на вантажні перевезення, запропонувавши індексацію на 30% з 1 серпня 2026 року. У компанії пояснюють рішення суттєвим зростанням витрат на електроенергію та інфляційними процесами, а також фінансовими збитками, які накопичилися через заморожені тарифи в умовах війни.