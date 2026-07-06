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"Укрзалізниця" наростила передачу зернових до Польщі, Угорщини та Словаччини

вагони
"Укрзалізниця" наростила передачу зернових / Pexels

У червні обсяг передачі зернових залізницею через прикордонні переходи з Угорщиною, Словаччиною та Польщею зріс порівняно з травнем. Найбільше збільшення зафіксували на польському напрямку — на 8,9 вагона на добу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію RAIL.insider.

За даними, які озвучили під час онлайн-наради представників АТ "Укрзалізниця" з учасниками аграрного ринку 2 липня, через українсько-угорські переходи у червні передавали в середньому 53,6 вагона із зерном на добу. Це на три вагони більше, ніж у травні.

На словацькому напрямку середньодобовий обсяг передачі зріс на 4,8 вагона — до 25,4 вагона на добу.

Найдинамічніше зростав польський напрямок. Через українсько-польські прикордонні переходи в середньому передавали 22,3 вагона із зерном на добу, що на 8,9 вагона більше проти травня.

Водночас на переходах із Румунією обсяг передачі зернових зменшився на 0,3 вагона на добу — до 0,7 вагона.

Додамо, в Україні продовжує знижуватися показник добового вивантаження вагонів із зерновими вантажами в портах Великої Одеси.

Автор:
Тетяна Гойденко