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Падіння темпів на 1900 вагонів: вивантаження зерна до одеських портів стрімко падає

Вивантаження зернових культур
Добове навантаження та вивантаження агропродукції падає / Depositphotos

В Україні продовжує знижуватися показник добового вивантаження вагонів із зерновими вантажами в портах Великої Одеси.

Як інформує Delo.ua, про це повідомив заступник директора департаменту технології перевезень та комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" Валерій Ткачов, пише АПК-Інформ.

За його словами, станом на 2 липня середньодобовий показник вивантаження в одеських портах зафіксувався на позначці 1054 одиниці, що на 12 вагонів менше, ніж тижнем раніше.

Водночас загальна кількість вагонів із збіжжям, які зараз рухаються у напрямку Великої Одеси, продемонструвала значно суттєвіше падіння.

За тиждень цей показник зменшився одразу на 1985 одиниць — до 5,136 тисячі вагонів. Паралельно з цим зафіксовано спад темпів навантаження на залізничній мережі.

Середньодобове навантаження в напрямку портів Великої Одеси за вказаний звітний період просіло на 718 одиниць і наразі становить лише 468 вагонів на добу.

На відміну від Одещини, портова інфраструктура Дунаю продемонструвала незначне пожвавлення залізничної логістики. Середній показник вивантаження вагонів із зерном у дунайських гаванях порівняно з минулим тижнем зріс на 11 одиниць, досягнувши 50 вагонів за добу.

Попри зростання вивантаження, загальна кількість вагонів, які прямують до портів Дунаю, критично зменшилася. Цей обсяг оцінювався у 39 одиниць, що свідчить про падіння на 97 вагонів порівняно з показником попереднього тижня.

Нагадаємо, за підсумками квітня зафіксовано зростання обсягів передачі зернових вантажів через українсько-угорські залізничні прикордонні переходи.

Автор:
Тетяна Бесараб