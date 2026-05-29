"Укрзалізниця" наростила експорт зерна у травні: куди відправили найбільше

За перші 26 діб травня обсяги експорту зернових вантажів українською залізницею сягнули 2,36 млн тонн. Цей показник на 2,1% перевищує результати за аналогічний період квітня.

Як інформує Delo.ua, про це повідомив заступник директора департаменту технології перевезень та комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" Валерій Ткачов, пише Elevatorist.com.

Левову частку експортного збіжжя — 92% від загального обсягу — було спрямовано безпосередньо до морських портів країни. Решту 8% зернових вантажів залізничний оператор перевіз через західні прикордонні переходи.

Зокрема, до Угорщини щодоби в середньому прямує 51,2 вагона із зерном на добу. Обсяг на 2,3 одиниці перевищує показник квітня.

Також позитивну динаміку демонструє обсяг передачі збіжжя через українсько-румунські прикордонні переходи. Він зріс на 0,2 вагона на добу і становить 1,2 одиниці.

До Словаччини у травні прямує 22,3 вагона із зерном в середньому на добу. Це на 1,4 одиниці менше, ніж у квітні.

Сумарно за 26 днів травня залізницею було транспортовано 2,60 млн тонн зерна, що на 0,6% більше порівняно з аналогічним відрізком попереднього місяця.

Нагадаємо, за підсумками квітня зафіксовано зростання обсягів передачі зернових вантажів через українсько-угорські залізничні прикордонні переходи.