"Укрзализныця" нарастила экспорт зерна в мае: куда отправили больше всего

Железная дорога увеличила транспортировку зерна

За первые 26 суток мая объемы экспорта зерновых грузов по украинской железной дороге достигли 2,36 млн тонн. Этот показатель на 2,1% превышает результаты за аналогичный период апреля.

Как информирует Delo.ua, об этом сообщил заместитель директора департамента технологии перевозок и коммерческой работы АО "Укрзализныця" Валерий Ткачев, пишет Elevatorist.com.

Львиная доля экспортного зерна — 92% от общего объема — была направлена непосредственно в морские порты страны. Остальные 8% зерновых грузов железнодорожный оператор перевез через западные пограничные переходы.

В частности, в Венгрию ежесуточно в среднем следует 51,2 вагона с зерном в сутки. Объем на 2,3 единицы превышает показатель апреля.

Также положительную динамику демонстрирует объем передачи зерна через украинско-румынские пограничные переходы. Он вырос на 0,2 вагона в сутки и составляет 1,2 единицы.

В Словакию в мае следует 22,3 вагона с зерном в среднем в сутки. Это на 1,4 единицы меньше, чем в апреле.

Суммарно за 26 дней мая по железной дороге было транспортировано 2,60 млн тонн зерна, что на 0,6% больше по сравнению с аналогичным отрезком предыдущего месяца.

Напомним, по итогам апреля зафиксирован рост объемов передачи зерновых грузов через украино-венгерские железнодорожные пограничные переходы.

Автор:
Татьяна Бессараб