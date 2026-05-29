Россия сократила производство дизтоплива на 10% из-за ударов дронов: как срывается посевная кампания

Производство дизельного топлива в Российской Федерации в мае сократилось ориентировочно на 10%. Это падение добавилось к аналогичному десятиконечному снижению показателей, зафиксированному в апреле.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

По данным анализа отраслевых данных, проведенного агентством, главной причиной масштабного спада стали регулярные атаки украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы, заставившие предприятия существенно ограничить или полностью остановить производственные процессы.

Таким образом, Киев продолжает системно атаковать энергетическую инфраструктуру врага, пытаясь урезать нефтегазовые доходы Москвы, которые используются для финансирования военных действий.

Дефицит топлива на фоне посевной кампании

До последнего времени Кремль фокусировался на поддержке больших объемов прибыльного экспорта дизельного топлива.

Однако нынешний кризис совпал с периодом сезонного пика потребления внутри РФ, когда спрос со стороны аграриев максимально высок из-за проведения полевых работ.

На фоне нехватки ресурса правительство страны-агрессора даже начало рассматривать возможность введения полного запрета на экспорт дизтоплива.

В то же время, некоторые источники на рынке считают такой шаг маловероятным, поскольку подобные жесткие экспортные ограничения затоварят склады и еще больше усложнят и без того критическую работу поврежденных нефтеперерабатывающих заводов.

Масштабы потерь НПЗ

По расчетам аналитиков, подвергшиеся ударам дронов нефтеперерабатывающие заводы суммарно сократили производство дизельного топлива на 1 миллион метрических тонн в апреле и еще на 600 тысяч тонн в предыдущем месяце.

Для сравнения, в марте общий выпуск дизтоплива в РФ находился на уровне 7,5 миллионов тонн. Несмотря на падение переработки, экспорт российского дизеля и газойля морским транспортом, в апреле парадоксально вырос на 8% по сравнению с мартом — до 3,25 миллиона метрических тонн.

Это лишь незначительно меньше показателя аналогичного периода прошлого года, который составил 3,3 миллиона тонн. В мае экспортные поставки на внешние рынки оставались стабильными.

Упущенные возможности Москвы

Из-за существенного уменьшения нефтепереработки в результате налетов БПЛА Россия лишилась потенциальной возможности воспользоваться выгодной конъюнктурой мирового рынка и заработать на росте цен на нефть.

Скачок мировых котировок спровоцировала война в Иране, которая привела к беспрецедентным сбоям в глобальной логистике и фактическому закрытию стратегического Ормузского пролива.

Напомним, в марте доходы России отнефти и газа упали на 52% по сравнению с аналогичным месяцем 2025 года - до 520 млрд рублей ($6,4 млрд).