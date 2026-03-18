Нефть и газ не спасли бюджет России: падение доходов на 52%

В марте доходы России от нефти и газа, по прогнозам, упадут на 52% по сравнению с аналогичным месяцем 2025 года – до 520 млрд рублей ($6,4 млрд). Основными причинами называют более слабые цены на нефть и укрепление рубля.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Прогноз доходов России от энергетики

Несмотря на стремительный рост мировых цен на нефть, вызванный войной США и Израиля против Ирана и фактическим закрытием Ормузского пролива, изменения пока не повлияли на российский бюджет, ведь текущие поступления рассчитываются на основе показателей предыдущего месяца. С начала конфликта, 28 февраля, мировые цены на нефть выросли примерно на 40%.

Доходы от нефти и газа обеспечивают около четверти федерального бюджета России и являются ключевыми для финансирования военных расходов страны в Украине. По оценкам, за первые три месяца 2026 года поступления от энергетики составят 1,34 триллиона рублей по сравнению с 2,64 триллиона рублей в первом квартале 2025 года.

Расчеты Reuters базируются на данных о производстве нефти и газа, их переработке и поставках на внутреннем и международном рынках. Министерство финансов России обнародует официальные данные о доходах бюджета от нефти и газа 3 апреля.

Федеральный бюджет на 2026 год предусматривает поступление 8,918 триллиона рублей от продажи нефти и газа, а общие доходы прогнозируются на уровне 40,283 триллиона рублей. Для сравнения, в прошлом году поступления от энергетики снизились на 24% до 8,48 триллиона рублей – самого низкого уровня с 2020 года.

Ранее сообщалось, что Россия ежедневно зарабатывает до 150 миллионов долларов дополнительных доходов в бюджет от продажи нефти, что делает ее самым победителем от конфликта на Ближнем Востоке.