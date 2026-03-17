Нефть снова дорожает из-за перебоев в Ормузском проливе

нефть, нефтеперерабатывающий завод
Мировые цены на нефть выросли. / Freepik

Мировые цены на нефть выросли более чем на 2% на фоне обострения войны вокруг Ирана и перебоев в поставках через Ормузский пролив. Рынки опасаются дефицита сырья, что может повлечь за собой дальнейший рост цен на энергоносители и усиление инфляции.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.

Цены на нефть выросли более чем на 2%

Рост произошел на фоне новых опасений по поводу перебоев с поставками на мировой рынок.

Фьючерсы на нефть Brent подорожали на $2,74, или 2,7%, до $102,95 за баррель на 03:57 GMT. В то же время, американская нефть West Texas Intermediate (WTI) выросла на $2,45, или 2,6%, до $95,95 за баррель.

Накануне рынки демонстрировали снижение: Brent потеряла 2,8%, а WTI упала на 5,3% после того, как несколько танкеров смогли пройти через стратегически важный Ормузский пролив.

В то же время, эталонные сорта нефти с Ближнего Востока достигли рекордных уровней и стали самыми дорогими в мире. Трейдеры объясняют резкий рост цен сокращением объемов нефти, доступных для поставок на рынок.

Причины роста: война, Ормузский пролив и риски поставки

Основным фактором роста цен стало почти полное блокирование Ормузского пролива — ключевого маршрута, через который проходит около 20% мировой торговли нефтью и сжиженным природным газом. Нарушения судоходства связывают с войной между США, Израилем и Ираном, которая длится уже третью неделю.

Аналитик рынка IG Тони Сайкамор предупредил, что ситуация остается очень напряженной. По его словам, даже одна ракетная атака или минирование танкера со стороны иранских группировок может снова резко обострить конфликт и повлиять на поставки энергоносителей.

Дополнительную напряженность создал отказ нескольких союзников США направить военные корабли для сопровождения танкеров через пролив. Это вызвало критику со стороны Дональда Трампа, заявившего о неблагодарности партнеров после многолетней поддержки со стороны Вашингтона.

Рынки также отреагировали на сообщения о пожаре в нефтяной промышленной зоне Фуджейры после атаки дрона во время утренних торгов в Азии.

Из-за фактического закрытия Ормузского пролива Объединенные Арабские Эмираты, третий по величине производитель в ОПЕК, вынуждены были сократить добычу более чем вдвое.

На фоне роста цен глава Международного энергетического агентства предложил странам-членам высвободить дополнительные объемы нефти из стратегических резервов в дополнение к уже согласованным 400 млн баррелям.

Между тем, Израиль заявил, что имеет планы продолжать военную операцию по меньшей мере еще три недели, а израильские силы в течение ночи нанесли новые удары по объектам на территории Ирана.

О мерах по стабилизации

Для стабилизации энергетических рынков, взволнованных войной США и Израиля против Ирана, министр финансов Скотт Бессент объявил о выдаче специальной 30-дневной лицензии.

Этот документ разрешает странам   покупать российскую нефть и нефтепродукты, которые заблокированы в море. Шаг направлен на то, чтобы быстро насытить рынок физическими объемами сырья и предотвратить дальнейший ценовой скачок.

Однако аналитики считают такое решение сугубо краткосрочным, поскольку оно не решает фундаментальные проблемы ограничения добычи и логистики.

В то же время Международное энергетическое агентство объявило о намерении выпустить на рынок более 400 миллионов баррелей резервной нефти, чтобы сдержать резкий рост цен, однако эксперты предупреждают, что затяжной конфликт может и дальше поддерживать напряжение на рынке.

Влияние на Украину

Добавим,   топливный рынок Украины входит в новую фазу подорожания. Из-за скачка мировых цен на нефть и ажиотаж на рынке автогаза оптовые цены стремительно растут, а сети АЗС уже начали переводить это на стелы. Эксперты предупреждают: дизель может быстро приблизиться к 85 грн/литр.

Автор:
Ольга Опенько