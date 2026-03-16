Из-за закрытия Ормузского пролива дорожает нефть: что будет с ценами на бензин и дизель в Украине
Топливный рынок Украины входит в новую фазу удорожания. Из-за скачка мировых цен на нефть и ажиотаж на рынке автогаза оптовые цены стремительно растут, а сети АЗС уже начали переводить это на стелы. Эксперты предупреждают: дизель может быстро приблизиться к 85 грн/литр.
В конце прошлой недели мировые цены на нефть выросли, поскольку Ормузский пролив оставался закрытым. В начале торгов 13 марта цены несколько снизились из-за новостей, что отдельному танкеру под индийским флагом удалось пройти пролив. Но как только стало ясно, что танкер отплыл из Омана и не проходил через пролив, цены снова развернулись в сторону роста.
По состоянию на вечер пятницы, 13 марта, с начала торгов фьючерсы эталонной марки Brent на апрель подорожали на $2,68 за баррель или на 2,67% — до $103,1 за баррель. Апрельские фьючерсы американской марки нефти West Texas Intermediate выросли на $2,98 или на 3,11% — до $98,71 за баррель. За неделю котировки Brent повысились на 11,27%, а WTI – на 8%.
Для того чтобы снизить цены на топливо для граждан США в год выборов в Палату представителей и Сенат, администрация Белого дома выдала странам 30-дневное разрешение на покупку российской нефти и находящихся в открытом море нефтепродуктов. Американский министр финансов Скотт Бессент заявил, что это шаг к стабилизации энергетических рынков, на которые повлияла война США и Израиля против Ирана.
Между тем, в Министерстве энергетики США заявили, что выпустят на рынок 171 млн баррелей нефти из стратегического резерва, чтобы помочь сдержать стремительный рост цен. Этот план был согласован с Международным энергетическим агентством, которое согласилось выделить в общей сложности 400 млн баррелей нефти из стратегических запасов стран, включая вклад США.
Сети АЗС ускорят повышение цен на стелах из-за проблем с оборотными средствами
По данным консалтинговой компании "Нафторынок", в конце прошлой недели оптовый рынок дизтоплива демонстрировал рост. По состоянию на вечер пятницы, 13 марта, по сравнению с 6 марта, средняя цена дизтоплива в опте выросла на 3,37 грн/л — до 75,17 грн/л. По сравнению с 11 марта дизель в опте подорожал на 1,05 грн/л.
На внешних рынках цены в конце недели стабилизировались с небольшим понижением. По состоянию на 13 марта котировки газойля (основного сырья для изготовления дизтоплива) на Лондонской бирже снизились на $6,00/т — до $1132,20/т. На валютном рынке фиксируются разнонаправленные изменения: курс доллара вырос на 30 коп. – до 44,16 грн, а евро снизился на 4 коп. - до 51,00 грн, согласно данным НБУ. Это важно для рынка горючего, поскольку контракты на импорт заключаются в долларах, а акцизы на границе уплачиваются в евро.
Оптовые цены на бензин за прошедшую неделю также ощутимо выросли. По состоянию на вечер пятницы, 13 марта, по сравнению с 6 марта, средняя оптовая цена бензина А-95 выросла на 2,16 грн/л — до 63,4 грн/л. По сравнению с 11 марта бензин в опте в среднем подорожал на 95 коп./л.
Котировки бензина А-95 в европейских портах накануне 12 марта увеличились на 5,1-6,1%. В портах северо-западной Европы котировки выросли на $59-60/т - до $959-1003/т, а в Средиземноморье - на $20-59/т, до $977-1004/т.
На АЗС цены также выросли. По состоянию на вечер пятницы, 13 марта, по сравнению с 6 марта средняя цена дизтоплива выросла на 5,84 грн/л до 75,36 грн/л, а бензин А-95 на заправках за прошлую неделю подорожал на 64 коп./л до 69,41 грн/л.
В январе-марте 2026 года цены на бензин в крупнейших украинских сетях АЗС выросли на 8-17 грн/л, тогда как дизтопливо подорожало на 14-21,5 грн/л. Наибольший прирост произошел в региональных сетях, работающих в среднем ценовом сегменте. В среднем с начала года бензин А-95 подорожал на 10,19 грн/л, дизтопливо – на 15,63 грн/л. Национальные сети АЗС – OKKO, WOG, UPG, БРСМ-Нафта и Parallel – повысили стоимость дизтоплива с начала года на 16,5–17,5 грн/л.
По словам основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина , на этой неделе следует ожидать, что бензин и дизтопливо на АЗС продолжат дорожать. При этом на динамику цен горючего будет сильно влиять дальнейший рост или снижение цен на нефть. Бизнесмен говорит, что при базовом сценарии цены на дизтопливо в ближайшее время продолжат двигаться до отметки 85 грн/л, а бензин А-95 будет дорожать до 75–76 грн/л.
Левшкин подчеркнул, что из-за стремительного подорожания топлива в опте острой проблемой для рынка стал дефицит оборотных средств.
Он отметил, что из-за кассовых разрывов сети будут вынуждены ускорить динамику повышения цен на стелах АЗС.
Газ стремительно дорожает в опте из-за ажиотажа на рынке
По данным "Нафторынка", газ в опте за прошлую неделю также подорожал. По состоянию на 13 марта средняя цена LPG с доставкой по Украине выросла на 2 136 грн/т – до 76 001 грн/т, тогда как пропан-бутан на условиях самовывоза подорожал на 646 грн/т, достигнув 76 084 грн/т.
Динамика роста цен с доставкой наблюдалась во всех регионах, что было обусловлено масштабным повышением цен крупным трейдером "Полтава Газтрейда". Компания увеличила цену на 1500–5300 грн/т, установив предложения в широком диапазоне 75 500–78 900 грн/т. В то же время, компания "Укревротрейд Оил" изменила цены на литовский газ: в Волынской области стоимость выросла на 400 грн/т — до 76 900 грн/т, а в Киеве снизилась на 400 грн/т — до 77 500 грн/т. Кроме того, в столице этот оператор повысил цену на пропан на 400 грн/т – до 78 900 грн/т.
За первые 11 дней марта среднесуточный импорт сжиженного газа снизился на 12,4% по сравнению с февралем и достиг отметки 1,56 тыс. т. Существеннее всего на общее падение повлияли морские поставки, которые сократились на 0,21 тыс. т — до 0,89 тыс. т. Железнодорожные отгрузки, 5 тыс. т. т. Вместо этого импорт автотранспортом продемонстрировал рост на 10%, увеличившись до 0,52 тыс. т.
На АЗС газ также существенно подорожал: на 13 марта по сравнению с 6 марта средняя цена автогаза на украинских АЗС выросла на 2,22 грн/л — до 42,49 грн/л. В сравнении с 11 марта газ на АЗС подорожал на 1,18 грн/л.
По оценке основателя системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаила Шубана, на этой неделе газ в опте вырастет в пределах 3–5 тыс. грн/т в зависимости от пропорции пропана и бутана в смеси. По его словам, рынок сейчас сбалансирован и дефицита горючего нет, а ажиотаж связан с тем, что покупатели газа хотят зафиксировать цену на фоне стремительного удорожания. Поэтому при текущей ситуации на Ближнем Востоке средняя оптовая цена продолжит расти и в марте достигнет пиковой отметки 80 тыс. грн/т, что соответствует цене 43,2 грн/л.
Кроме того, бизнесмен указывает на то, что из-за стремительного роста цен трейдеры автогаза столкнулись с дефицитом оборотных средств, и у некоторых компаний есть незначительные кассовые разрывы.
Он заметил, что на этой неделе газ на АЗС может прибавить в цене 3–4 грн/л, возможно даже больше, в зависимости от динамики цен в опте.
Цены на горючее в крупных сетях АЗС:
|Сеть АЗС
|Бензин А-95, грн/л
|Дизтопливо, грн/л
|Автогаз, грн/л
|OKKO
|70,99
|79,99
|44,99
|WOG
|70,99
|79,99
|45,98
|Socar
|70,99
|79,99
|44,98
|Motto
|69,99
|77,49
|40,49
|БРСМ-Нафта
|73,99
|76,99
|40,49
Данные: приложения сетей АЗС.