Из-за закрытия Ормузского пролива дорожает нефть: что будет с ценами на бензин и дизель в Украине

Топливный рынок Украины входит в новую фазу удорожания. Из-за скачка мировых цен на нефть и ажиотаж на рынке автогаза оптовые цены стремительно растут, а сети АЗС уже начали переводить это на стелы. Эксперты предупреждают: дизель может быстро приблизиться к 85 грн/литр.

В конце прошлой недели мировые цены на нефть выросли, поскольку Ормузский пролив оставался закрытым. В начале торгов 13 марта цены несколько снизились из-за новостей, что отдельному танкеру под индийским флагом удалось пройти пролив. Но как только стало ясно, что танкер отплыл из Омана и не проходил через пролив, цены снова развернулись в сторону роста.

По состоянию на вечер пятницы, 13 марта, с начала торгов фьючерсы эталонной марки Brent на апрель подорожали на $2,68 за баррель или на 2,67% — до $103,1 за баррель. Апрельские фьючерсы американской марки нефти West Texas Intermediate выросли на $2,98 или на 3,11% — до $98,71 за баррель. За неделю котировки Brent повысились на 11,27%, а WTI – на 8%.

Для того чтобы снизить цены на топливо для граждан США в год выборов в Палату представителей и Сенат, администрация Белого дома выдала странам 30-дневное разрешение на покупку российской нефти и находящихся в открытом море нефтепродуктов. Американский министр финансов Скотт Бессент заявил, что это шаг к стабилизации энергетических рынков, на которые повлияла война США и Израиля против Ирана.

Между тем, в Министерстве энергетики США заявили, что выпустят на рынок 171 млн баррелей нефти из стратегического резерва, чтобы помочь сдержать стремительный рост цен. Этот план был согласован с Международным энергетическим агентством, которое согласилось выделить в общей сложности 400 млн баррелей нефти из стратегических запасов стран, включая вклад США.

Сети АЗС ускорят повышение цен на стелах из-за проблем с оборотными средствами

По данным консалтинговой компании "Нафторынок", в конце прошлой недели оптовый рынок дизтоплива демонстрировал рост. По состоянию на вечер пятницы, 13 марта, по сравнению с 6 марта, средняя цена дизтоплива в опте выросла на 3,37 грн/л — до 75,17 грн/л. По сравнению с 11 марта дизель в опте подорожал на 1,05 грн/л.

На внешних рынках цены в конце недели стабилизировались с небольшим понижением. По состоянию на 13 марта котировки газойля (основного сырья для изготовления дизтоплива) на Лондонской бирже снизились на $6,00/т — до $1132,20/т. На валютном рынке фиксируются разнонаправленные изменения: курс доллара вырос на 30 коп. – до 44,16 грн, а евро снизился на 4 коп. - до 51,00 грн, согласно данным НБУ. Это важно для рынка горючего, поскольку контракты на импорт заключаются в долларах, а акцизы на границе уплачиваются в евро.

Оптовые цены на бензин за прошедшую неделю также ощутимо выросли. По состоянию на вечер пятницы, 13 марта, по сравнению с 6 марта, средняя оптовая цена бензина А-95 выросла на 2,16 грн/л — до 63,4 грн/л. По сравнению с 11 марта бензин в опте в среднем подорожал на 95 коп./л.

Котировки бензина А-95 в европейских портах накануне 12 марта увеличились на 5,1-6,1%. В портах северо-западной Европы котировки выросли на $59-60/т - до $959-1003/т, а в Средиземноморье - на $20-59/т, до $977-1004/т.

На АЗС цены также выросли. По состоянию на вечер пятницы, 13 марта, по сравнению с 6 марта средняя цена дизтоплива выросла на 5,84 грн/л до 75,36 грн/л, а бензин А-95 на заправках за прошлую неделю подорожал на 64 коп./л до 69,41 грн/л. В январе-марте 2026 года цены на бензин в крупнейших украинских сетях АЗС выросли на 8-17 грн/л, тогда как дизтопливо подорожало на 14-21,5 грн/л. Наибольший прирост произошел в региональных сетях, работающих в среднем ценовом сегменте. В среднем с начала года бензин А-95 подорожал на 10,19 грн/л, дизтопливо – на 15,63 грн/л. Национальные сети АЗС – OKKO, WOG, UPG, БРСМ-Нафта и Parallel – повысили стоимость дизтоплива с начала года на 16,5–17,5 грн/л.

По словам основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина , на этой неделе следует ожидать, что бензин и дизтопливо на АЗС продолжат дорожать. При этом на динамику цен горючего будет сильно влиять дальнейший рост или снижение цен на нефть. Бизнесмен говорит, что при базовом сценарии цены на дизтопливо в ближайшее время продолжат двигаться до отметки 85 грн/л, а бензин А-95 будет дорожать до 75–76 грн/л.

Левшкин подчеркнул, что из-за стремительного подорожания топлива в опте острой проблемой для рынка стал дефицит оборотных средств.

Бензовоз раньше стоил 1,5 млн грн, а сейчас – 2,5 млн грн. Сети не хватает финансов, чтобы закупать предварительные объемы, поэтому они вынуждены оперативно переводить рост оптовых цен на стелы АЗС Дмитрий Леушкин Основатель группы компаний "Прайм"

Он отметил, что из-за кассовых разрывов сети будут вынуждены ускорить динамику повышения цен на стелах АЗС.

Газ стремительно дорожает в опте из-за ажиотажа на рынке

По данным "Нафторынка", газ в опте за прошлую неделю также подорожал. По состоянию на 13 марта средняя цена LPG с доставкой по Украине выросла на 2 136 грн/т – до 76 001 грн/т, тогда как пропан-бутан на условиях самовывоза подорожал на 646 грн/т, достигнув 76 084 грн/т.

Динамика роста цен с доставкой наблюдалась во всех регионах, что было обусловлено масштабным повышением цен крупным трейдером "Полтава Газтрейда". Компания увеличила цену на 1500–5300 грн/т, установив предложения в широком диапазоне 75 500–78 900 грн/т. В то же время, компания "Укревротрейд Оил" изменила цены на литовский газ: в Волынской области стоимость выросла на 400 грн/т — до 76 900 грн/т, а в Киеве снизилась на 400 грн/т — до 77 500 грн/т. Кроме того, в столице этот оператор повысил цену на пропан на 400 грн/т – до 78 900 грн/т.

За первые 11 дней марта среднесуточный импорт сжиженного газа снизился на 12,4% по сравнению с февралем и достиг отметки 1,56 тыс. т. Существеннее всего на общее падение повлияли морские поставки, которые сократились на 0,21 тыс. т — до 0,89 тыс. т. Железнодорожные отгрузки, 5 тыс. т. т. Вместо этого импорт автотранспортом продемонстрировал рост на 10%, увеличившись до 0,52 тыс. т.

На АЗС газ также существенно подорожал: на 13 марта по сравнению с 6 марта средняя цена автогаза на украинских АЗС выросла на 2,22 грн/л — до 42,49 грн/л. В сравнении с 11 марта газ на АЗС подорожал на 1,18 грн/л.

По оценке основателя системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаила Шубана, на этой неделе газ в опте вырастет в пределах 3–5 тыс. грн/т в зависимости от пропорции пропана и бутана в смеси. По его словам, рынок сейчас сбалансирован и дефицита горючего нет, а ажиотаж связан с тем, что покупатели газа хотят зафиксировать цену на фоне стремительного удорожания. Поэтому при текущей ситуации на Ближнем Востоке средняя оптовая цена продолжит расти и в марте достигнет пиковой отметки 80 тыс. грн/т, что соответствует цене 43,2 грн/л.

Кроме того, бизнесмен указывает на то, что из-за стремительного роста цен трейдеры автогаза столкнулись с дефицитом оборотных средств, и у некоторых компаний есть незначительные кассовые разрывы.

Именно поэтому все поднимают цены, несмотря на то, что ресурс должен быть старой партии, но нужны оборотные средства, чтобы закупить новый ресурс. И это с учетом того, что ресурс продается с маржой. И маржа реинвестируется сразу, чтобы зафиксироваться по цене Михаил Шубан Основатель системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG

Он заметил, что на этой неделе газ на АЗС может прибавить в цене 3–4 грн/л, возможно даже больше, в зависимости от динамики цен в опте.

Цены на горючее в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95, грн/л Дизтопливо, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 70,99 79,99 44,99 WOG 70,99 79,99 45,98 Socar 70,99 79,99 44,98 Motto 69,99 77,49 40,49 БРСМ-Нафта 73,99 76,99 40,49

Данные: приложения сетей АЗС.