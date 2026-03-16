Через закриття Ормузької протоки дорожчає нафта: що буде з цінами на бензин та дизель в Україні

Паливний ринок України входить у нову фазу подорожчання. Через стрибок світових цін на нафту та ажіотаж на ринку автогазу гуртові ціни стрімко зростають, а мережі АЗС уже почали перекладати це на стели. Експерти попереджають: дизель може швидко наблизитися до 85 грн за літр.

Наприкінці минулого тижня світові ціни на нафту зросли, оскільки Ормузька протока залишалася закритою. На початку торгів 13 березня ціни дещо знизилися через новини, що окремому танкеру під індійським прапором вдалося пройти протоку. Але щойно стало зрозуміло, що танкер відплив з Омана і не проходив через протоку, ціни знову розвернулися в бік зростання.

Станом на вечір п’ятниці, 13 березня, від початку торгів ф’ючерси еталонної марки Brent на квітень подорожчали на $2,68 за барель, або на 2,67% — до $103,1 за барель. Квітневі ф’ючерси американської марки нафти West Texas Intermediate зросли на $2,98, або на 3,11%, — до $98,71 за барель. За тиждень котирування Brent підвищилися на 11,27%, а WTI — на 8%.

Для того щоб знизити ціни на пальне для громадян США в рік виборів до Палати представників та Сенату, адміністрація Білого дому видала країнам 30-денний дозвіл на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, які знаходяться у відкритому морі. Американський міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що це крок до стабілізації енергетичних ринків, на які вплинула війна США та Ізраїлю проти Ірану.

Тим часом у Міністерстві енергетики США заявили, що випустять на ринок 171 млн барелів нафти зі стратегічного резерву, щоб допомогти стримати стрімке зростання цін. Цей план було узгоджено з Міжнародною енергетичною агенцією, яка погодилася виділити загалом 400 млн барелів нафти зі стратегічних запасів країн, включно з внеском США.

Мережі АЗС прискорять підняття цін на стелах через проблеми з обіговими коштами

За даними консалтингової компанії "Нафторинок", наприкінці минулого тижня гуртовий ринок дизпалива демонстрував зростання. Станом на вечір п'ятниці, 13 березня, порівняно з 6 березня середня ціна дизпального в гурті зросла на 3,37 грн/л — до 75,17 грн/л. Порівняно з 11 березня дизель у гурті здорожчав на 1,05 грн/л.

На зовнішніх ринках ціни наприкінці тижня стабілізувалися з невеликим зниженням. Станом на 13 березня котирування газойлю (основної сировини для виготовлення дизпального) на Лондонській біржі знизилися на $6,00/т — до $1132,20/т. На валютному ринку фіксуються різноспрямовані зміни: курс долара зріс на 30 коп. — до 44,16 грн, а євро знизився на 4 коп. — до 51,00 грн, згідно з даними НБУ. Це важливо для ринку пального, оскільки контракти на імпорт укладаються в доларах, а акцизи на кордоні сплачуються в євро.

Гуртові ціни на бензин за минулий тиждень також відчутно зросли. Станом на вечір п'ятниці, 13 березня, порівняно з 6 березня середня гуртова ціна бензину А-95 зросла на 2,16 грн/л — до 63,4 грн/л. Порівняно з 11 березня бензин у гурті в середньому здорожчав на 95 коп./л.

Котирування бензину А-95 в європейських портах напередодні 12 березня збільшилися на 5,1–6,1%. У портах північно-західної Європи котирування зросли на $59–60/т — до $959–1003/т, а в Середземномор’ї — на $20–59/т, до $977–1004/т.

На АЗС ціни також суттєво зросли. Станом на вечір п'ятниці, 13 березня, порівняно з 6 березня середня ціна дизпалива зросла на 5,84 грн/л — до 75,36 грн/л, а бензин А-95 на заправках за минулий тиждень здорожчав на 64 коп./л — до 69,41 грн/л. Загалом у січні–березні 2026 року ціни на бензин у найбільших українських мережах АЗС зросли на 8–17 грн/л, тоді як дизпальне подорожчало на 14–21,5 грн/л. Найбільший приріст відбувся у регіональних мережах, які працюють у середньому ціновому сегменті. У середньому з початку року бензин А-95 подорожчав на 10,19 грн/л, дизпальне — на 15,63 грн/л. Національні мережі АЗС — OKKO, WOG, UPG, БРСМ-Нафта та Parallel — підвищили вартість дизпального з початку року на 16,5–17,5 грн/л.

За словами засновника групи компаній "Прайм" Дмитра Льоушкіна, цього тижня варто очікувати, що бензин та дизпальне на АЗС продовжать дорожчати. При цьому на динаміку цін пального сильно впливатиме подальше зростання або зниження цін на нафту. Бізнесмен каже, що за базового сценарію ціни на дизпальне найближчим часом продовжать рухатися до позначки 85 грн/л, а бензин А-95 дорожчатиме до 75–76 грн/л.

Льоушкін підкреслив, що через стрімке здорожчання палива в гурті гострою проблемою для ринку став дефіцит обігових коштів.

Бензовоз раніше коштував 1,5 млн грн, а зараз — 2,5 млн грн. Мережам не вистачає фінансів, щоб закуповувати попередні обсяги, тому вони змушені оперативно перекладати зростання гуртових цін на стели АЗС Дмитро Льоушкін Засновник групи компаній "Прайм"

Він зауважив, що через касові розриви мережі будуть змушені пришвидшити динаміку підняття цін на стелах АЗС.

Газ стрімко дорожчає в гурті через ажіотаж на ринку

За даними "Нафторинку", газ у гурті за минулий тиждень також подорожчав. Станом на 13 березня середня ціна LPG з доставкою по Україні зросла на 2 136 грн/т — до 76 001 грн/т, тоді як пропан-бутан на умовах самовивозу здорожчав на 646 грн/т, досягнувши 76 084 грн/т.

Динаміка зростання цін з доставкою спостерігалася у всіх регіонах, що було зумовлено масштабним підвищенням цін великим трейдером "Полтава Газтрейд". Компанія збільшила ціну на 1 500–5 300 грн/т, встановивши пропозиції у широкому діапазоні 75 500–78 900 грн/т. Водночас компанія "Укрєвротрейд Оіл" змінила ціни на литовський газ: у Волинській області вартість зросла на 400 грн/т — до 76 900 грн/т, а в Києві знизилася на 400 грн/т — до 77 500 грн/т. Крім того, у столиці цей оператор підвищив ціну на пропан на 400 грн/т — до 78 900 грн/т.

За перші 11 днів березня середньодобовий імпорт скрапленого газу знизився на 12,4% порівняно з лютим та досяг позначки 1,56 тис. т. Найсуттєвіше на загальне падіння вплинули морські постачання, які скоротилися на 0,21 тис. т — до 0,89 тис. т. Залізничні відвантаження також просіли на 0,06 тис. т, склавши 0,15 тис. т. Натомість імпорт автотранспортом продемонстрував зростання на 10%, збільшившись до 0,52 тис. т.

На АЗС газ також суттєво здорожчав: станом на 13 березня порівняно з 6 березня середня ціна автогазу на українських АЗС зросла на 2,22 грн/л — до 42,49 грн/л. Порівняно з 11 березня газ на АЗС здорожчав на 1,18 грн/л.

За оцінкою засновника системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG Михайла Шубана, цього тижня газ у гурті зросте в межах 3–5 тис. грн/т залежно від пропорції пропану та бутану в суміші. За його словами, ринок зараз збалансований і дефіциту пального немає, а ажіотаж пов'язаний з тим, що покупці газу хочуть зафіксувати ціну на тлі стрімкого здорожчання. Тож за поточної ситуації на Близькому Сході середня гуртова ціна продовжить зростати і в березні досягне пікової позначки 80 тис. грн/т, що відповідає ціні 43,2 грн/л.

Крім того, бізнесмен вказує на те, що через стрімке зростання цін трейдери автогазу зіткнулися з дефіцитом обігових коштів, і в деяких компаній є незначні касові розриви.

Саме тому всі підіймають ціни, попри те що ресурс може бути старої партії, але потрібні оборотні кошти, щоб закупити новий ресурс. І це з урахуванням того, що ресурс продається з маржою. І маржа реінвестується одразу, щоб зафіксуватися по ціні Михайло Шубан Засновник системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG

Він зауважив, що цього тижня газ на АЗС може додати в ціні 3–4 грн/л, можливо навіть більше, залежно від динаміки цін у гурті.

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальне, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 70,99 79,99 44,99 WOG 70,99 79,99 45,98 Socar 70,99 79,99 44,98 Motto 69,99 77,49 40,49 БРСМ-Нафта 73,99 76,99 40,49

Дані: застосунки мереж АЗС.