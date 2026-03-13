США временно сняли санкции с российской нефти и разрешили ее продажу: детали

Администрация президента США Дональда Трампа выдала новую лицензию, позволяющую странам временно покупать российскую нефть, загруженную на танкеры до 11 апреля.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщило Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, обнародовав соответствующий документ.

Будет действовать месяц

Лицензия позволяет продавать российские грузы, загруженные на суда по состоянию на 12 марта, и будет действовать до 11 апреля.

Таким образом, трейдеры и нефтеперерабатывающие компании получают примерно один месяц, чтобы завершить соглашения с такими грузами.

"Чтобы увеличить глобальный охват существующих поставок, Минфин предоставляет временное разрешение, чтобы разрешить странам покупать российскую нефть, которая сейчас застряла в море", - написал министр финансов Скотт Бессент в соцсети Х.

Он добавил, что "эта узкоспециализированная краткосрочная мера применяется только к нефти, которая уже находится в море, и не предоставит значительной финансовой выгоды российскому правительству, которое получает большую часть своих энергетических доходов от взимаемых в месте добычи налогов".

По мнению Бессента, временный рост цен на нефть является краткосрочным явлением, которое в долгосрочной перспективе принесет «масштабную выгоду экономике США».

США ослабляют санкции против нефти РФ

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что его администрация отменит определенные санкции, связанные с торговлей нефтью, чтобы снизить мировые цены на сырье

В Белом доме рассматривают возможное ослабление санкций против российской нефти, чтобы стабилизировать глобальное повышение цены на сырье из-за войны США и Израиля против Ирана

Такой шаг потенциально мог бы увеличить мировое предложение нефти в момент, когда поставки с Ближнего Востока резко сокращаются из-за эскалации конфликта вокруг Ирана.

В то же время, это может осложнить усилия США, направленные на лишение России доходов для ведения войны против Украины.

Ранее Соединенные Штаты Америки предоставили Индии разрешение на покупку российской нефти, застрявшую на танкерах в море. Он будет действовать тридцать дней.