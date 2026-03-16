Цена на российскую нефть в Индии достигла почти 100 долларов

нефть
Российская нефть Urals бьет ценовые рекорды на азиатском рынке / Depositphotos

Стоимость основной российской экспортной смеси Urals на индийском рынке достигла исторического максимума.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Argus Media.

Цена барреля на западном побережье Индии в пятницу зафиксировалась на отметке 98,93 доллара. Этот показатель, уже учитывающий затраты на транспортировку, стал самым высоким с момента масштабного перенаправления российского экспорта в Азию в 2022 году.

Отмечается, что подорожание произошло синхронно с ростом мировых котировок из-за боевых действий на Ближнем Востоке.

Ослабление санкционного давления со стороны США

Стремительный рост цен связывается с решением Министерства финансов США расширить разрешение на покупку российского сырья.

Администрация президента США Дональда Трампа выдала новую лицензию, позволяющую странам временно покупать российскую нефть, загруженную на танкеры до 11 апреля, которые к моменту принятия решения уже находились в море.

Такой шаг направлен на стабилизацию глобального рынка энергоносителей на фоне продолжительного регионального конфликта.

После получения официального разрешения индийские нефтеперерабатывающие гиганты, в том числе Reliance Industries, выкупили около 30 миллионов баррелей сырья.

Бюджетные показатели России

Как пишет Bloomberg, в настоящее время рыночная цена Urals существенно превышает прогнозы, заложенные в бюджете России, где базовая стоимость ожидалась на уровне 59 долларов.

Скидка на российскую нефть по отношению к эталонной марке Brent сократилась до минимума за четыре месяца. В самых российских портах цена барреля поднялась выше 73 долларов.

Несмотря на поступление дополнительных доходов, российское руководство предостерегает производителей от чрезмерного оптимизма, называя текущий рост цен временным явлением и призывая готовиться к возможной коррекции рынка.

Возвращение Индии к нефти из РФ

Напомним, в начале января президент США Дональд Трамп заявил, что может повысить тарифы для Индии, если Нью-Дели не потребует Вашингтона сократить закупки российской нефти.

2 февраля Трамп объявил о торговое соглашение с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, включающей прекращение закупки индийской нефти в России. Соглашение с Индией предусматривает снижение тарифов США на индийские товары с 50 до 18% в обмен на снижение торговых барьеров и прекращение закупок российской нефти. В то же время Индия будет покупать нефть у США и, возможно, у Венесуэлы.

5 марта две первоначально направлявшиеся в Восточную Азию партии российской нефти изменили курс на Индию, что указывает на готовность Нью-Дели увеличивать закупки из-за нестабильности на Ближнем Востоке.

Автор:
Татьяна Бессараб