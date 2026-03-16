Ціна на російську нафту в Індії сягнула майже 100 доларів

Вартість основної російської експортної суміші Urals на індійському ринку сягнула історичного максимуму.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дані Argus Media.

Ціна бареля на західному узбережжі Індії у п'ятницю зафіксувалася на позначці 98,93 долара. Цей показник, що вже враховує витрати на транспортування, став найвищим з моменту масштабного перенаправлення російського експорту до Азії у 2022 році.

Зазначаєься, що подорожчання відбулося синхронно зі зростанням світових котирувань через бойові дії на Близькому Сході.

Послаблення санкційного тиску з боку США

Стрімке зростання цін пов’язують із рішенням Міністерства фінансів США розширити дозвіл на купівлю російської сировини.

Адміністрація президента США Дональда Трампа видала нову ліцензію, яка дозволяє країнам тимчасово купувати російську нафту, завантажену на танкери до 11 квітня, які на момент ухвалення рішення вже перебували у морі.

Такий крок спрямований на стабілізацію глобального ринку енергоносіїв на фоні тривалого регіонального конфлікту.

Після отримання офіційного дозволу індійські нафтопереробні гіганти, зокрема Reliance Industries, викупили близько 30 мільйонів барелів сировини.

Бюджетні показники Росії

Як пише Bloomberg, наразі ринкова ціна Urals суттєво перевищує прогнози, закладені у бюджеті Росії, де базова вартість очікувалася на рівні 59 доларів.

Знижка на російську нафту відносно еталонної марки Brent скоротилася до мінімуму за чотири місяці. У самих російських портах ціна бареля піднялася вище 73 доларів.

Попри надходження додаткових прибутків, російське керівництво застерігає виробників від надмірного оптимізму, називаючи поточне зростання цін тимчасовим явищем і закликаючи готуватися до можливої корекції ринку.

Повернення Індії до нафти з РФ

Нагадаємо, на початку січня президент США Дональд Трамп заявив, що може підвищити тарифи для Індії, якщо Нью-Делі не виконає вимогу Вашингтона скоротити закупівлі російської нафти.

2 лютого Трамп оголосив про торговельну угоду з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, яка включає припинення закупівлі індійської нафти у Росії. Угода з Індією передбачає зниження тарифів США на індійські товари з 50% до 18% в обмін на зниження торговельних бар'єрів та припинення закупівель російської нафти. Натомість Індія купуватиме нафту у США та, можливо, у Венесуели.

5 березня дві партії російської нафти, що спочатку прямували до Східної Азії, змінили курс на Індію, що вказує на готовність Нью-Делі збільшувати закупівлі через нестабільність на Близькому Сході.