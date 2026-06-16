Дизель в Україні дешевшає другий тиждень поспіль: як впали ціни на АЗС

Українські мережі АЗС 16 червня продовжили зниження роздрібних цін на пальне. Найбільші зміни зафіксовано в сегменті дизельного палива. Середня вартість дизеля в країні зменшилася на 67 копійок й становить 81,79 грн за літр.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Еnkorr.

Ціни на дизель

За даними Консалтингової групи "А-95", у преміальних мережах OKKO та WOG ціна дизельного пального впала на 1 грн за літр і зафіксувалася на рівні 84,90 грн за літр. Аналогічне зниження на 1 грн за літр відбулося на заправках "Укрнафта", де вартість склала 80,90 грн за літр, SOCAR — 84,76 грн за літр, а також у ряду регіональних брендів.

Найбільше падіння ціни на дизель продемонструвала мережа "Олас" — на 3,90 грн за літр, довівши вартість до 78,90 грн за літр. На заправках VostokGaz пальне здешевшало на 2 грн за літр до 78,99 грн за літр; у мережі "Автотранс" — на 2 грн за літр до 81,98 грн за літр.

Ціни на бензин

На ринку бензинів цінова корекція була менш інтенсивною. Середня роздрібна ціна марки А-95 знизилася на 15 копійок на літрі й становить 75,07 грн за літр. Преміальний бензин А-95+ у середньому подешевшав на 17 копійок на літрі до рівня 79,10 грн за літр.

Найвідчутніше бензин здешевшав на станціях "Олас" — мінус 2,81 грн за літр; VostokGaz — мінус 2 грн за літр; "№Укрнафта", U.GO та "Дніпронафта" — мінус 1 грн за літр.

Таким чином, тенденція до зниження роздрібних цін на пальне, що розпочалася минулого тижня, зберігається. Цей тренд зумовлений падінням світових котирувань на нафтопродукти, які за останній місяць втратили в ціні 25% і опустилися до позначки $905 за тонну.

Нагадаємо, у другій половині червня в Україну надійде близько 30 тис. тонн дизелю з Ізраїлю. П'ять танкерів напряму доставлять паливо вперше з квітня 2024 року, що дозволить утримати стабільні ціни на українських заправках.